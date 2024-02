Lorenzo Licitra torna in radio con Il Mio Giusto Momento: “L’avevo presentata ad Amadeus per Sanremo 2024” (VIDEO)

2 min. di lettura

Attesissimo a teatro negli abiti di Gesù in “Jesus Christ Superstar”, Lorenzo Licitra è tornato in radio con un nuovo singolo, “Il Mio Giusto Momento”, che l’ex vincitore di X Factor aveva ufficialmente presentato ad Amadeus per Sanremo 2024.

A confessarlo lo stesso cantante, da anni compagno di Gabriele Rossi, nel corso della trasmissione radiofonica “Whiteissimo” su White Radio, condotta da Lorenzo Amatulli.

“Questo nuovo percorso discografico rappresenta una chiave più intima e più diretta con quello che è il mio modo di vivere e di scrivere la musica. Abbiamo iniziato con “Libero”, che rappresenta una nuova pagina bianca in cui ho iniziato a scrivere una cosa nuova, e poi con “Il Mio Giusto Momento”, che è la prima ballad che arriva dopo una serie di produzioni diverse”. “In realtà il brano è stato proposto a Sanremo e insomma non è rientrato nelle scelte di Amadeus e quindi ho voluto regalarlo al pubblico senza aspettare. L’ho fatto uscire comunque, non ho voluto lasciarlo nel cassetto perchè è un brano molto importante per me”.

Rimanendo su Sanremo 2024 Licitra ha confessato i suoi artisti preferiti quest’anno in gara (“Amo tantissimo Annalisa e la stimo moltissimo. Mi piace molto Mahmood e il gruppo BNKR44, perché hanno portato una bella ventata di aria fresca al festival“), per poi ricordare la sua partecipazione ad Una voce per San Marino 2023: “È stata una bellissima esperienza perchè si percepiva il brivido di quello che poi sarebbe stato un palco come quello dell’Eurovision“, ha precisato Licitra, che in relazione al proprio ultimo singolo ha sottolineato come “se si è felici si può far tutto. La felicità preclude qualsiasi negatività ma soprattutto ti rende predisposto verso gli altri, la felicità genera felicità“.

Presto divo teatrale grazie al ritorno del celebre musical firmato Massimo Romeo Piparo, in scena al Sistina Chapiteau di Milano dal 7 al 17 marzo e al Teatro Sistina di Roma dal 20 al 31 marzo, Lorenzo farò suo l’iconico ruolo di Gesù interpretato nel 1973 da Tod Neeley. Al suo fianco sul palco Anggun come Maria Maddalena, Feisal Bonciani nel ruolo di Giuda e Frankie Hi-Nrg nel ruolo di Erode.

