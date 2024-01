Jesus Christ Superstar, Lorenzo Licitra sarà Gesù a teatro

2 min. di lettura

30 anni dopo la prima storica rappresentazione italiana, Jesus Christ Superstar torna a teatro con un nome d’eccezione nel cast. Lorenzo Licitra, 33enne nel 2017 ex vincitore di X Factor, fresco concorrente di Tale e Quale Show e dichiaratamente innamorato di Gabriele Rossi, sarà Gesù 50 anni dopo colui che interpretò il musical originale, Ted Neeley. Quest’ultimo, oggi 80enne, sarà presente in Italia per la doppia celebrazione che si terrà al Sistina Chapiteau di Milano (dal 7 al 17 marzo) e al Teatro Sistina di Roma (dal 20 al 31 marzo), con tanto di proiezione del film due ore prima dell’inizio dello show, in sua presenza.

Al fianco di Licitra ci sarà la popstar Anggun, che interpreterà Maria Maddalena. Con l’Orchestra come di consueto rigorosamente dal vivo diretta da Emanuele Friello e un nutrito cast di performer, sul palco ci saranno poi Feisal Bonciani nel ruolo di Giuda e Frankie Hi-Nrg nel ruolo di Erode.

“Jesus Christ Superstar” è un’opera rock composta da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice nel lontano 1971. Due anni dopo il celebre adattamento cinematografico diretto da Norman Jewison. Celebre la trama: un gruppo di giovani hippie arriva in Israele, ai nostri tempi, per mettere in scena un’opera rock ispirata ai fatti del Vangelo. Sugli sfondi veri dove gli eventi si sono svolti, gli attori raccontano a modo loro, cantando e ballando, gli ultimi giorni di Gesù Cristo fino alla crocifissione.

Il nuovo Jesus Christ Superstar sarà quindi dichiaratamente omosessuale, almeno nella vita reale, e felicemente fidanzato. Da noi recentemente intervistato, Licitra parlò così dell’amato e del proprio mancato coming out: “Non ho mai sentito l’esigenza di dover dire con chi fossi, chi avessi accanto. Quando è arrivato Gabriele nella mia vita mi ha sicuramente facilitato questo lato, proprio perché è stato tutto naturale, bello. L’ho vissuto in maniera serena, tranquilla”.

I due si sono conosciuti 4 anni or sono, grazie ai social. “Lui mi scrisse subito dopo X Factor, su Instagram, e l’8 gennaio 2020 ci siamo visti a Firenze e non ci siamo più lasciati. È stato un incontro fortunato. Tra le altre cose dal primo incontro c’è stato un anno di messaggi su Instagram, è stato un rapporto molto bello sin dall’inizio. E dura ancora”.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.