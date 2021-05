Love is Love, il canale per bimbi DeAKids celebra la Giornata contro l’OmoTransfobia con un palinsesto speciale

2 minuti di lettura

L’amore è amore. Un messaggio universale che racchiude il senso della lotta ai pregiudizi, alle differenze e alle discriminazioni legate al proprio orientamento sessuale e romantico. In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, che si celebrerà il prossimo 17 maggio, il canale tematico DeAKids dedicherà il proprio palinsesto ai temi dell’uguaglianza e del rispetto, con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli ai temi del diversity e dell’inclusione.

Un’occasione piuttosto inedita nel panorama televisivo italiano, che fa fatica ad introdurre nelle proprie agende temi di effettiva rilevanza sociale, in particolar modo nei programmi dedicati ai più piccoli. DeAKids (canale 601 di Sky) e NOW hanno quindi accettato la sfida, in barba ai proclami di quei politici ed intellettuali che ritengono dannoso coinvolgere i bambini nelle discussioni sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, soprattutto nelle scuole.

Quando l’istituzione latita, arrivano i media. A partire dalle 15.20, interviste a personaggi dello spettacolo a tema LGBTQ+ e due appuntamenti speciali:

Una puntata di Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni, presentato da Matteo Valentini e Sofia Dalle Rive, tutta incentrata sul concetto di omosessualità. Un approfondimento realizzato con un linguaggio semplice, filo conduttore del format, in collaborazione con psicoterapeuti e psicopedagogisti.

La maratona di Unlockdown, sitcom che racconta la vita di cinque ragazzi, che si ritrovano a condividere l’esperienza del confinamento. Tra i protagonisti della serie anche Leo (in copertina), interpretato dal giovanissimo Sebastiano Fighera, che durante l’evolversi della storia farà coming out in quanto ragazzo omosessuale.

Nel corso dell’evento #LoveIsLove, spazio anche per gli incontri con due dei protagonisti assoluti del teen drama SKAM Italia, ovvero Beatrice Bruschi (Sana, a cui è stata dedicata alla quinta stagione) e Federico Cesari, che nella serie interpreta Martino, ragazzo che prende consapevolezza dell’essere gay durante i primi anni di liceo.

Il palinsesto speciale della rete giovanissima DeAKids, pensato in chiave formativa con l’occasione della Giornata Internazionale, recupera così una delle funzioni primordiali del piccolo schermo, quella educativa, quasi didattica. Non è mai troppo tardi per imparare che non esistono differenze. Ma nemmeno mai troppo presto.