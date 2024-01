Quella volta che Teresa Mannino fece infuriare il Vaticano per un bacio a Paola Cortellesi

2 min. di lettura

Teresa Mannino, 53enne comica palermitana, co-condurrà il Festival di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus giovedì 8 febbraio. Una serata storica per Mannino dopo 25 anni di teatro e 20 di televisione, con Zelig a lanciarla sul piccolo schermo e a darle la popolarità. Esattamente 10 anni fa, come dimenticarlo, Mannino finì al centro delle polemiche per un semplice bacio.

All’epoca Teresa, che dal 2014 ha una relazione con il produttore cinematografico Paolo Santolini, osò baciare sulle labbra Paola Cortellesi, protagonista di Scusate Se Esisto! di Riccardo Milani, deliziosa commedia queer uscita al cinema a fine 2014. Un bacio a stampo tra due donne di tipo “promozionale” sulle note di Reality di Richard Sanderson che suscitò indignazione, dopo la preview fotografica pubblicata da TgCom. Un siparietto che vide un effeminato Gerry Scotti ballare insieme a Bova, con Mannino avvinghiata a Cortellesi.

All’epoca si scrisse che “alti prelati del Vaticano” fecero pressioni “per chiedere che quel bacio” non andasse mai in onda. Ma non ci fu censura. Quel semplicissimo bacio andò regolarmente su Canale5, portando anche più che meritata fortuna alla commedia interpretata da Cortellesi e Raoul Bova, di nuovo fianco a fianco 3 anni dopo gli ottimi risultati di Nessuno mi può giudicare. In “Scusate se Esisto!” Paola è Serena, architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero decide di tornare a lavorare in Italia perché ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… o così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che Francesco, papà di un bimbo, sia gay. Tra i due nasce un rapporto intenso, tanto da diventare la coppia perfetta. Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro.

La pellicola, che vede Marco Bocci negli abiti dell’effeminato Nicola, giocava con gli stereotipi di genere, strappando non poche risate grazie ad una sceneggiatura leggera ma mai idiota, anzi, e all’affiatamento di due attori ormai rodatissimi l’uno accanto all’altra. Campione d’incassi con 5 milioni e mezzo di euro, Scusate se Esisto vide Cortellesi candidata ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

10 anni dopo, con Paola entrata nella storia del cinema italiano grazie al fenomeno C’è ancora domani, Teresa Mannino co-condurrà Sanremo 2024 (qui le nostre pagelle in anteprima ai 30 brani in gara), ad un anno dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical che tanto insensato rumore inutilmente generò. Perché passano gli anni, i decenni, ma un bacio continua incredibilmente e inspiegabilmente a fare paura.

