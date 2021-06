2 minuti di lettura

Sta per partire Love Island Italia, la prima edizione nostrana del format di successo britannico, già approdato in oltre 15 paesi nel mondo. In onda sulla piattaforma streaming Discovery+ dal 7 giugno, in replica l’indomani su Real Time, Love Island Italia è un dating e un game show allo stesso tempo. Chi si innamorerà e riuscirà a conquistare l’affetto del pubblico, che comanderà la vita dei concorrenti tramite un’app, vincerà infatti un montepremi.

Durante la conferenza stampa di due giorni fa, alla quale ha partecipato anche la conduttrice Giulia De Lellis, i giornalisti hanno domandato al team di produzione se nel cast di sedici lover saranno presenti anche persone che si identificano nel genere non-binario. Ecco cos’ha rivelato Eugenio Bonacci, Chief Content Officer di Fremantle, in collegamento da Gran Canaria:

Se nel cast ci saranno anche persone gender fluid? Sarà un cast contemporaneo, la fluidità è una parola consueta al giorno d’oggi. Saranno i ragazzi stessi a raccontarsi, probabilmente ci racconteranno esperienze e questioni personali. Partiremo convenzionali, il primo coupling sarà così, ma ci aspettiamo grandi sorprese.

Per “convenzionale” si potrebbe intendere che il primo incontro sarà fra uomini e donne che si riconoscono nel binarismo di genere. Tuttavia, c’è da dire che il termine “fluidità” potrebbe essere stato compreso non solo nell’ambito dell’identità, ma anche dal punto di vista romantico e sessuale, come spesso ancora oggi avviene. A tal proposito, è notizia di poche ore fa che nella prossima edizione della versione UK del reality, di gran successo in tutto il paese, esordiranno in gioco i primi concorrenti dichiaratamente LGBTQ+.

Stando a quanto rivelato dal portale Daily Star, il canale ITV ha annunciato che le candidature per la prossima stagione del programma saranno aperte a single eterosessuali ed omosessuali, purché maggiorenni. Il casting della trasmissione è stato supportato anche dallo staff di Tinder, l’applicazione per incontri che permette a milioni di persone del mondo di cercare l’anima gemella. Batteremo gli inglesi sul tempo, con un cast già inclusivo alla prima edizione di Love Island? Vedremo!