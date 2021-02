Luca della Pixar sembra la versione animata di Chiamami col tuo nome, il confronto è virale – trailer

< 1 minuto di lettura

In uscita al cinema in estate, Luca, nuovo film d’animazione originale Disney e Pixar, è diretto da un italiano, Enrico Casarosa, e ambientato in Liguria. Il primo trailer del film, diffuso ieri, ha raccolto migliaia di like, commenti e condivisioni, con diversi utenti social che hanno sottolineato le apparenti somiglianze con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

Luca è una storia che parla di amicizia, di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita. Ambientato in una città di mare della Riviera italiana, Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate tra da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

In tantissimi sui social hanno fatto un confronto tra i due amici adolescenti di Luca e i due innamorati Timothée Chalamet e Armie Hammer, con la calda estate italiana a fare sempre e comunque da sfondo. “Le amicizie dell’infanzia spesso determinano il corso di ciò che vogliamo diventare e sono quei legami al centro della nostra storia“, ha precisato Enrico Casarosa in un’intervista. “Quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un’indimenticabile avventura estiva che cambierà radicalmente Luca“.

Al centro trama anche la bellezza della ‘diversità’, in un lungometraggio animato che è immediatamente diventato tra i titoli più attesi dell’estate 2021.