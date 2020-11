Luigi Settembrini e il racconto gay occultato per cento anni

Questa storia si svolge a Napoli a metà Ottocento. L’Italia è ancora da fare, ma a lavorare per l’unificazione sono già in tanti. Tutta gente di valore e che ci crede fermamente. Molti sono intellettuali, ma intellettuali di una volta, di quelli che imbracciavano il fucile e non avevano paura di farsi sbattere in galera. Intellettuali come Luigi Settembrini, il nostro protagonista, che per aver osteggiato il regime borbonico viene spedito in prigione e condannato a morte. Fortunatamente per lui la condanna a morte viene poi commutata in ergastolo, e l’ergastolo si riduce a soli otto anni. Nel frattempo Garibaldi ha infatti trionfato e i Borboni sono ormai solo un brutto ricordo.

A Unificazione fatta, Settembrini è un simbolo, un eroe a tutti gli effetti. Riprende i suoi amati studi, ottiene la cattedra a Napoli e diventa Senatore, ma non riesce a finire il suo testamento letterario, le Ricordanze; la morte lo infatti coglie nel 1876 all’età di 63 anni. Seguono intitolazione di scuole e di strade; a Napoli e non solo. Le più importanti antologie gli dedicano capitoli e intere sezioni. Settembrini, lo studioso austero, il grecista immacolato, l’eroe risorgimentale, lo specchiato padre della Patria.

Un ritratto importante, statuario nel vero senso della parola, quello che la critica gli ha cucito addosso. Ma sarà anche vero? Sì e no. Nel senso che nella sua biografia manca un pezzo, piccolo ma importante, che per dovere di completezza avrebbe dovuto essere considerato. Avrebbe dovuto perché in diversi, Luigi Settembrini per primo, hanno invece cercato di nasconderlo.

Torniamo qualche anno indietro, nel carcere di San Pietro. Settembrini è da solo, imprigionato come nemico del Regno borbonico, e sa che non rivedrà più la libertà. In cella, a tenergli compagnia, ci sono però carta e penna, e decide di farle fruttare. E chissà, forse di confessare qualcosa a sé stesso prima di raggiungere l’Altissimo…

Ne esce una manciata di fogli manoscritti intitolati I Neoplatonici. Nella nota introduttiva che li accompagna, Settembrini informa che quella è la sua traduzione dal greco di un certo Aristeo di Megara, il vero autore dello scritto, ma questa trovata non inganna. O almeno non tutti. I filologi più stretti nella sua cerchia di amici ed ex studenti, tra cui anche Benedetto Croce, intuiscono che l’opera non è una traduzione dal greco ma un’opera letteraria dello stesso Settembrini.

Eureka? Mmh, non proprio… In un altro contesto sarebbe stata una scoperta eccezionale, ma a frenare l’entusiasmo di tutti ci pensa il manoscritto stesso. Il suo contenuto. Perché il testo è il racconto della relazione di due giovani ateniesi nella Grecia classica che sanno godere appieno dei piaceri della vita. Essi si amano e colgono ogni occasione per finire a letto insieme. Ne escogitano di ogni, senza tuttavia perdere mai la virtù né il lume della ragione. Sono filosofi del resto (Neoplatonici, per la precisione) e all’epoca funzionava così: educazione e istruzione passavano meglio attraverso il piacere. Tra uomo e uomo…