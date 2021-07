Madonna in difesa di Britney Spears: “Stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!”

< 1 minuto di lettura

Violazione dei diritti umani, senza se e senza ma. È così che giudica la condizione in cui versa Britney Spears la collega e amica Madonna, a pochi giorni dal respingimento del giudice della richiesta di sospensione della conservatorship. La regina del pop interviene a difesa della principessa, dichiarandosi a favore delle tesi dei sostenitori del #FreeBritney con un’accorata Storia su Instagram.

Madonna, nota per non mandarle a dire con mezzi termini, si è schierata contro la tutela legale che non consente a Britney Spears di avere il pieno controllo delle proprie finanze, della propria carriera e della gestione dei figli. Il messaggio pone in luce che il trattamento riservato all’artista americana non sarebbe altro che l’ennesima manifestazione di una cultura macista che affonda le radici in un passato remoto:

Ridate indietro la vita a questa donna! La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!

Il testo a difesa di Britney Spears è stato scritto con i caratteri forniti da Instagram, al di sopra di una foto di archivio di Madonna, che vede la popstar indossare una canotta con il nome della cantante di Circus sul petto. Tra le varie occasioni in cui le due hanno collaborato, come non ricordare il duetto sulle note di Me Against The Music, che nel 2003 stregò il pubblico amante delle popstar, e il celebre bacio sul palco del MTV Video Music Awards.

Oggi la difesa, spalla a spalla, e la sfuriata contro chi ha cercato e sta cercando di di infamarla e di ostacolarla. Poche parole, ma più che evocative.