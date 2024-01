Marco Mengoni annuncia il tour negli stadi nel 2025 e rivela: “Vorrei ma non ho ancora trovato l’amore”

3 min. di lettura

Alla vigilia del suo debutto da co-conduttore sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus, Marco Mengoni ha annunciato il suo ritorno live nell’estate del 2025. Un nuovo tour negli stadi che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con la gran festa finale al Circo Massimo.

Un tour che partirà il 26 giugno dall’iconico Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Farà tappa il 13 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà il 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).

Una serie di concerti – “per cui ho già delle idee”, racconta il cantautore – che non mancheranno di raccontare 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo, con due trionfi a Sanremo, 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live. La fama di Marco Mengoni non conosce davvero più confini, con un tour tour nei grandi palazzetti europei diventato realtà questo autunno, con tre sold out a Bruxelles, Francoforte e Parigi.

Intervistato da Silvia Fumarola per LaRepubblica, Mengoni si è detto molto emozionato per l’ormai prossimo esordio da co-conduttore a Sanremo 2024, martedì 6 febbraio:

“È bellissimo ma sento anche il peso, la pressione. Vorrei farlo nel miglior modo possibile. Mi sono immaginato di fare delle cose, poi non farò niente di quello che ho pensato. Amadeus è Stakanov, non c’è un pelo che non passi sotto al suo naso. Pure io sono perfezionista, ma il controllo totale non si può avere. La perfezione va rinchiusa in una scatola. Ho solo 12 ore a disposizione, sarà una maratona tipo Mentana; si sa quando inizia, non quando finirà. Porto una cinquantina di abiti, lancio la sfida: quanti cambi si possono fare in una sera presentando 30 cantanti”.

Scivolando verso il privato, Marco ha poi confessato di non aver ancora trovato quell’amore più volte da lui splendidamente cantato.

“No, non l’ho trovato. Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio “emotivogramma” è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Che il 2024 appena iniziato possa essere l’anno giusto per Marco Mengoni e il suo primo vero amore?

