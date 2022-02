Il video di Mahmood giovanissimo al Bologna Pride 2013 che canta ‘Dollars’ di Aloe Blacc

2 minuti di lettura

Si rincorrono le ultime notizie su Eurovision 2022, pare che Mahmood e Blanco stiano preparando uno show da perdere la testa. I nostri due coniglietti punk (così li avevamo chiamati qualche mese fa) sono alle prese con i dubbi sulla versione di ‘Brividi’: sarà davvero tutta in italiano? O tutta in inglese? O metà di qua e metà di là? Le due star che rappresenteranno l’Italia ad Eurovision Song Contest di Torino – dal 10 al 14 Maggio – non hanno ancora lasciato trapelare alcuna decisione in merito. Intanto, non possiamo che continuare a raccontarvi storie e retroscena dei due cantautori targati Universal.

Su Youtube è online da molto, ma non ha moltissime visualizzazioni – un video che piacerà ai fan di Alessandro, e non solo. Un Mahmood giovanissimo ventenne, leggermente impacciato, eppur virtuoso, canta splendidamente la non facile ‘Dollars’ di Aloe Blacc dal palco del Cassero di Bologna il 29 Giugno 2013, nell’ambito del Bologna Pride.

Siamo dunque nell’estate del 2013, un anno prima Mahmood è stato eliminato da X-Factor, nella terza puntata della fase finale. Alessandro si era presentato con il suo nome di battesimo, Alessandro Mahmoud. E nonostante la strenua difesa di Simona Ventura, sua giudice tutelare nel talent show di Sky, a Mahmood fu preferita la concorrente Romina, artista del team Morgan. Lo stesso Morgan che recentemente ha sparato a zero su Mahmood e Blanco (e Dardust, produttore di grandi hit di Mahmood), definendoli ‘una caricatura del canto’.

Ma la tenacia con la quale Mahmood ha perseguito la propria vocazione di cantautore non ha tentennato, neanche dopo la bocciatura di X-Factor. Prima di ‘Brividi’ con Blanco (vittoria a Sanremo 2022), prima dell’osannato album ‘Ghettolimpo’ (2021), prima di ‘Soldi’ (vittoria a Sanremo 2019) e ‘Gioventù bruciata’ (vittoria a Sanremo Giovani 2019), il cantautore italiano ha lavorato duramente, suonando nei club milanesi e non solo, senza mai risparmiarsi. Compreso il palco del Cassero, il più antico centro di aggregazione LGBTQ+ italiano.

