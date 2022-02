L’amore di Mahmood, l’amore di Blanco e ‘il cielo in una stanza’ – VIDEO

6 minuti di lettura

articolo in aggiornamento

“Brividi” di Mahmood e Blanco è la canzone più streammata in un solo giorno nella storia di Spotify Italia ed è tra le prime 5 canzoni più ascoltate al mondo nella classifica Top 50 Globale, unici italiani ad esserci riusciti, oltre ai Maneskin (già per ben tre volte in Top 50 Globale).

La coppia Mahmood Blanco è insomma una bomba discografica. C’è da sperare possano andare oltre “Brividi”. Chissà se la cover di “Il cielo in una stanza“di Gino Paolo magnificamente eseguita all’Ariston sarà distribuita sulle piattaforme. Per ora, c’è su RaiPlay.

QUEER-BAITING?

La scoppiettante combriccola M&B è riuscita a portare in scena sul palco dell’Ariston un amore totale e universale (così ha detto Mahmood), un amore raccontato, come non era mai successo nella storia del Festival di Sanremo, nella complicità affettiva di due uomini che si guardano negli occhi, sovrappongono voci, versi, si toccano, si sbatacchiano, si abbracciano. E del resto l’hype vagamente erotica intorno ai due cantautori si va gonfiando da tempo – già due mesi fa Blanco aveva ficcato le dita in bocca a Mahmood). E poi: vuoi per il significato imprescindibile (risata) delle mutande di Blanco, vuoi per gli ammiccamenti comici – come quando Blanco ha detto a Mahmood “Sono timida” – prima del grande show messo in scena all’Ariston qualcuno ha anche parlato di un pericolo di queer-baiting. Il queer-baiting è quell’atteggiamento con il quale alcune star ammiccano alla comunità queer al solo fine di cavarne successo di stream, soldi e concerti. Qui vi spieghiamo cos’è il queer-baiting. Mahmood e Blanco stanno ampiamente giocando con tutto ciò, ma hanno anche azzerato qualsiasi accusa di queer-baiting, considerando che tutte le prime pagine dei quotidiani italiani hanno parlato di un amore tra due uomini per la prima volta sul palco dell’Ariston. Ciao ciao bambinə.

Insomma, Mahmood e Blanco stanno sbancando, tutta Italia è innamorata e chissà se avranno l’opportunità di internazionalizzare questa liason e portare a EuroVision 2022 a Torino il loro amore totale, già reso internazionale nel video girato in Olanda dal regista Attilio Cusani nel video di “Brividi.

TRA BLANCO E MAHMOOD

Dal punto di vista affettivo, tra i due sembra esserci una complicità goliardica piuttosto sincera, un rapporto daddy and son (per usare metafore porno), nella quale Blanco pare invaghito di Mahmood, estasiato dalla saggezza di chi sa già come gira il mondo. O forse è una storia di pianeti e forze astrali: Blanco è un effervescente Acquario che sbriglia senza remore le proprie emozioni, Mahmood è una vergine con i piedi ben saldi a terra e i cassetti ordinati. Saltimbanchi delle dirette social, novelli pagliaccetti pronti a dissacrare ogni situazione, stanno facendo godere radio, tv e giornali, moltiplicano ascolti, click, stream, risate, momenti di liberazione. Infine, “Brividi” è bellissima.

Ribadito tutto ciò, e stilata l’ennesima apologia della coppia Mahmood e Blanco, spulciamo nel privato.

I “Brividi” che lasciano nudi sotto “il cielo in una stanza” a chi sono rivolti? Le persone a cui Mahmood e Blanco regalerebbero un cielo di perle, le creature per cui – ad oggi – Alessandro e Riccardo mescolano droghe e lacrime hanno nomi e cognomi? La stampa ha già scavato da tempo, e noi.it riportiamo in questo caso notizie ottenute da altri media: l’amore di Mahmood è Lorenzo Tobia Marcucci e l’amore di Blanco è Giulia Lisioli.

Mahmood e Lorenzo Tobia Marcucci

Alessandro Mahmoud in arte Mahmood starebbe riallacciando una storia d’amore finita. Quella con Lorenzo Tobia Marcucci. Nei testi di Ghettolimpo, album di Mahmood, qua e là serpeggiano, tra versi bellissimi, i veleni, le rabbie e le ferite di dolori amorosi e rancori affettivi. Alessandro è un grande narratore – secondo un gigante della canzone italiana come Roby Facchinetti “Mahmood ha un po’ rivoluzionato la canzone italiana”. Mahmood e Marcucci erano notoriamente stati paparazzati nel 2019 dal settimanale Chi, proprio durante una lite amorosa, all’uscita da un locale di Milano. Ed è anche noto che Mahmood non ama parlare della propria vita privata. Che si tratti di compagni, amanti, amici, sui social di Mahmood c’è poco o niente. Qualche foto con amici stretti in vacanza, qualche foto con la mamma. Di Lorenzo nessuna traccia.

Lorenzo Tobia Marcucci è nato a Lucca il 2 Ottobre 1989 (Bilancia), licenza classica, ha frequentato l’Università di Firenze, è tifoso della Fiorentina, ha un incarico di direzione creativa all’interno di un marchio di lusso e moda toscano non particolarmente famoso. Questo è ciò che apprendiamo da vari siti. Da quanto invece si registra negli ambienti milanesi vicini ad Alessandro, la relazione con Lorenzo pare sia finita perché Lorenzo non ha gradito alcuni comportamenti di Alessandro subito dopo il successo del 2019 (vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 con “Soldi” e successivo secondo posto all’EuroVision).

Tuttavia, da qualche giorno si rincorrono insistenti voci di un possibile riavvicinamento tra i due. Alessandro vorrebbe tornare insieme alla persona che amava e da cui era amato quando Mahmood non era ancora famoso. E dopo che negli ultimi tempi, nel corso di alcune interviste, il cantautore milanese aveva parlato di una disastrosa situazione affettiva, secondo Vanity Fair Mahmood starebbe finalmente riallacciando la relazione con il suo ex Lorenzo Tobia Marcucci. Riteniamo di poterci fidare di Vanity Fair.

Sulla questione di energie, pianeti e costellazioni astrali, Mahmood, come con Blanco, pare trovarsi bene con i segni d’aria. Mahmood è Vergine, Lorenzo è Bilancia. Tanti auguri.

Blanco e Giulia Lisioli

Riccardo Fabbriconi in arte Blanco è fidanzato con Giulia Lisioli. I due sono uniti da un anno e mezzo, dunque da prima che l’indimenticabile EP di Blanco Quarantine Paranoid su Soundcloud facesse colpo su alcunə di noi e soprattutto sulla Universal. Insomma, Giulia è la ragazza dagli occhi di vipera che si è innamorata di Blanco quando Blanco non era nessuno. E Giulia è anche la fidanzata di Blanco che mostra senza timore sui propri social foto di intimità della coppia: embè?

“Ci tengo a lei” ha candidamente raccontato Blanco a Linus e Savino durante una diretta di Radio Deejay di fine 2021 “l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo, quindi so che a lei non interessa, posso fare ciò che voglio e mi dice ‘va bene’, lei è delle mie parti”.

Giulia Lisioli è nata a Desenzano sul Garda, a pochi chilometri da Calvagese della Riviera, paese di Blanco, in provincia di Brescia. Giulia sarebbe più grande di età di Blanco di due anni, ma su questo dato non siamo in grado di dare certezza. Nonostante una certa disinvoltura nel postare fotografie della propria vita privata – inclusi momenti di intimità con Riccardo – in verità Lisioli è riuscita sinora a mantenere stretto riserbo e a non far trapelare molto di sé (e questo, comprensibilmente, piace molto a Riccardo). Giulia ama la moda, e di ciò possiamo darvi certezza. Fuma sigarette e sporca il letto di vino, a giudicare dallo scatto che qui pubblichiamo (dal suo Instagram). Tanti auguri.

Il cielo in una stanza – Testo

(Gino Paoli / Universal)

Quando sei qui con me

Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi

Alberi infiniti

Quando sei qui vicino a me

Questo soffitto viola

No, non esiste più

Io vedo il cielo sopra noi

Che restiamo qui

Abbandonati

Come se non ci fosse più

Niente, più niente al mondo

Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che vibra per te e per me

Su nell’immensità del cielo

Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che vibra per te e per me

Su nell’immensità del cielo

Per te e per me

Nel cielo

***

Brividi – Testo

(Mahmood – Blanco / Universal)

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.

foto di copertina: A sinistra Mahmood e Lorenzo Marcucci su CHI – a destra Giulia Lisioli e Blanco in uno scatto dal canale Instagram di Lisioli (screenshot fatto il 3 Febbraio 2022)

