Måneskin, Ethan Torchio si rasa a zero spaventando tuttə ma era solo un pesce d’aprile

Il pesce d’aprile non passa mai di moda e tuttə, chi più chi meno, si divertono a fare scherzi. Ogni tanto ci si mettono anche i personaggi più famosi, divertendosi con i fan sui social. Questa volta lo hanno fatto anche i Måneskin con uno scherzo che ha visto protagonista Ethan Torchio e che, più che divertire, ha fatto spaventare tuttə lə fan della band.

Il 1 aprile, infatti, sulla pagina Instagram ufficiale dei Måneskin è comparso un carosello di foto con la caption “Sh1t happens @ethaneskin”. Le foto ritraggono vari momenti di una giornata della band, alcune in posa e altre rubate alla normalità, in cui si vede Ethan Torchio, il batterista della band, completamente rasato a zero.

Un duro colpo per lə fan, che hanno immediatamente commentato piangendo a lutto per i capelli del batterista: Ethan, infatti, è famoso e particolarmente apprezzato per la sua lunga chioma nera, segno oramai distintivo che fa invidia a tuttə.

Solo il giorno successivo Ethan ha svelato con una foto sul suo profilo Instagram che si trattava di uno scherzo: tutto a posto, i lunghi capelli neri sono lì al loro posto! Lo spavento, però, c’è stato.

Una piccola parentesi di divertimento per i Måneskin, che nel frattempo sono pronti a partire con il tour in Italia per il nuovo album Rush!. Prima data proprio stasera, lunedì 3 aprile, al Forum di Assago a Milano, con due repliche il 4 e il 6 aprile. Il tour riprenderà poi a inizio maggio, per spostarsi allo stadio Olimpico di Roma e tornare a Milano per il grande finale a San Siro.

