Rush nuovo disco dei Maneskin, cover e tracklist con “La Fine” nuovo singolo – AUDIO

A poco più di un anno dall’uscita di Teatro d’ira – Vol. I, i Maneskin hanno annunciato l’uscita del loro 3° disco, che no, non sarà Teatro d’ira – Vol. 2. Rush il titolo della nuova fatica di Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), in uscita il 20 gennaio e in pre-order da oggi con inedito a traino. “La Fine“, uscito a mezzanotte, brano che vede i Maneskin tornare a cantare in italiano.

17 le tracce, con un’altra collaborazione da urlo. Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine che ha collaborato con la band romana in “Gossip“, brano in uscita il 13 gennaio, a 7 giorni dalla release del disco. Curiosa la copertina di Rush, che vede una studentessa in gonna saltare i 4 componenti della band stesi in terra, con soggettiva di Damiano (?) sulle mutandine della giovane per il retro del disco.

Tra le 17 tracce dell’album troviamo “Supermodel”, “The Loneliest” e “Mammamia”, brani usciti nel 2022, con Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin tra i produttori della nuova fatica targata Maneskin, freschi di trionfo agli American Music Awards e di nomination ai Grammy del 2023 come “best new artist”. Con Rush proveranno a confermarsi sul suolo a stelle e strisce.

Tracklist Rush

Own my mind

Gossip feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not for You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest

