Morgan contro il pubblico a Selinunte, parolacce e insulti omofobi: “Fr*cio di m*rda”

Nuova caduta di stile per l’istrionico Morgan che, ospite al parco archeologico di Selinunte per tenere il suo concerto-lezione “Segnali di vita e di arte” dedicato a Franco Battiato, nel corso del Festival della bellezza, si è rivolto al pubblico con disprezzo riservandogli parolacce e insulti omofobi che da un artista del suo calibro non ci saremmo mai aspettati.

Seppur sia rinomato il suo carattere fumantino, infatti, nessuno avrebbe mai pensato che Morgan potesse riversare tutta la sua ira su un pubblico pagante che, dopo averlo atteso per circa 40 minuti, gli chiedeva di intonare le canzoni di Battiato anziché i suoi brani:

“Avete rotto il c…, ho dei sentimenti, cogl…“, ha esordito Morgan non appena qualcuno dal pubblico gli ha gridato: “Sei fuori tema“.

Come se non bastasse, questo pessimo show è proseguito per circa venti minuti, raggiungendo il culmine quando qualcuno dal pubblico – almeno questo è quanto riportano i colleghi de La Repubblica – lo ha invitato a suonare i brani di Battiato.

La risposta di Morgan non si è fatta attendere ed è stata tutt’altro che gentile: “Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo, sei molesto, sei venuto a rompere i cogl…“.

A questo punto, il turpiloquio di Morgan è andato avanti finché l’artista, che presto rivedremo in tv su Sky come giudice della nuova edizione di X Factor, non ha deciso di inveire contro tutto il pubblico utilizzando parolacce e offese omofobe che sono diventate immediatamente virali sui social: “Siete stupidi, la società è una m*rda. Io sono un personaggio, andate a vedere Marracash, Fedez… Fr*ci di m*rda“.

Morgan insulta il pubblico: le reazioni sui social

A nulla sono servite le urla di disapprovazione e i fischi che sono scoppiati all’interno del parco archeologico di Selinunte; Morgan, infatti, come se nulla fosse accaduto, dopo circa 20 minuti di sfogo ha ripreso il proprio concerto-lezione e ha intonato ancora un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo e congedarsi dal pubblico che sicuramente si ricorderà questa esperienza per tutta la vita.

Nel frattempo le immagini di Morgan che inveiva contro il pubblico sono diventate virali sui social, raggiungendo anche la comunità queer che si è sentita colpita in prima persona dalle sue offese. Offese che, secondo alcuni, potrebbero costargli il posto non solo in Rai ma anche ad X Factor, nonostante le puntate siano già state registrate.

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore – attraverso i social – sono arrivate le scuse ufficiali di Morgan che ha dichiarato:

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente, e se pur nel modo sbagliato è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato dopo una delle mie più ispirate performance della mia vita mi ha letteralmente ucciso”.

Scuse che, però, non hanno convinto il pubblico che chiede a gran voce che contro di lui vengano presi dei provvedimenti sia legali sia professionali. C’è chi spera, infatti, che Morgan possa essere escluso dai programmi che lo vedono coinvolto in prima persona come X Factor che da sempre, ma nelle ultime edizioni un po’ di più, dichiara di farsi portavoce di valori quali l’inclusione e la diversità.

Speriamo dunque che queste parole di Morgan non passino inosservate e che egli, che come artista è ineccepibile, possa imparare ad essere una persona migliore e a non ripetere mai più uno “sbaglio” come questo.

Nel frattempo c’è chi attende anche una replica da parte di Fedez e Marracash che sono stati tirati in causa, proprio da Morgan, durante il suo momento di ira sul palco. Al momento, però, tutto tace.

