«L’unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto», è il claim di X Factor 2023 che prenderà il via giovedì 14 settembre, in prima serata su Sky Uno, con l’obiettivo di individuare le nuove voci della musica italiana ed internazionale.

Al timone della nuova edizione del talent show di Sky ritroveremo la cantautrice e ormai rodatissima conduttrice Francesca Michielin – che al momento sta affrontando un momento difficile per via di alcuni problemi di salute – che guiderà il racconto alla ricerca degli artisti più promettenti del nostro bel Paese.

Le audition, registrare ad inizio estate, promettono di regalarci fortissime emozioni con protagonisti uomini e donne provenienti da tutta Italia e non solo, pronti a rappresentare tutti i generi e i colori della musica. Valori come l’inclusività, l’unicità e l’accettazione di sé, anche in questa edizione, faranno da padrone!

Chi riuscirà a convincere i quattro giudici di X Factor 2023? Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan: questi i nomi che compongono la giuria di quest’anno che siamo certi saprà regalarci grosse sorprese e probabilmente anche qualche forte discussione, considerate le quattro diverse ma ugualmente forti personalità.

Non ci resta che attendere il 14 settembre per scoprire chi salirà sul palco che ha portato al successo grandi voci delle musica nazionale ed internazionale come Marco Mengoni, Noemi, Giusi Ferreri, i Måneskin e Beatrice Quinta!

