Michele Bravi, esce il nuovo album dal titolo ‘La geografia del Buio’

È tempo di rinascita per il giovane Michele Bravi. A tre anni da ‘Anime di Carta’ e dopo quel drammatico incidente stradale in cui è stato coinvolto e che ha causato la morte di una donna, il vincitore della settima edizione di X-Factor, riemerge dal suo silenzio ed è pronto tornare sulle scene con un nuovo album. Poche le informazioni a riguardo, l’annuncio diramato sui social è arrivato all’improvviso nel corso della giornata di oggi, martedì 18 Febbraio.

Con il titolo ‘La Geografia del buio’, l’artista originario di Città di Castello, mette nero su bianco tutte le sensazioni che ha vissuto nel corso degli ultimi due anni, in un album intimistico e di grande impatto emozionale. ‘È un racconto attraverso la ferita del mondo. Il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza’, così cinguetta sul suo profilo twitter. E dalla mezzanotte di oggi, l’ultima fatica discografica di Michele Bravi sarà in pre-order in tutti gli store digitali. Il 20 marzo è la data ufficiale per il lancio definitivo.

L’artista, gay dichiarato, cerca di mettere pezzo dopo pezzo i cocci della sua vita, una presa di coscienza che è arrivata dopo un lungo periodo di silenzio, cominciata prima con la sua comparsata a VivaRaiplay e, successivamente, con una lunga intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin. Intanto il prossimo 11 marzo si svolgerà l’udienza per il processo in cui Michele Bravi è imputato. Il cantante tramite il suo legale ha fatto sapere che vuole patteggiare la pena, e il giudice tra poco meno di quindici giorni, prenderà una decisione sulla controversia.