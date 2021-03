Monster, Evan Peters sarà il serial killer Jeffrey Dahmer nella serie Netflix di Ryan Murphy

2 minuti di lettura

Netflix ci regalerà presto una nuova serie dedicata a Jeffrey Dahmer, il serial killer responsabile di almeno diciassette omicidi di giovani uomini, in gran parte omosessuali. La serie si chiamerà Monster: The Jeffrey Dahmer Story, prodotta da Ryan Murphy e Ian Brennan, con Evan Peters nei panni del mostro di Milwaukee.

La storia di Jeffrey Dahmer, da quanto si apprende, sarà abbastanza critica nei confronti della Polizia, che non avrebbe preso in considerazione l’uomo solo per l’aspetto da bravo ragazzo e soprattutto per la sua pelle bianca, indirizzando le indagini su sospettati afroameriani.

Le prime indiscrezioni confermano che ogni assassinio sarà visto dagli occhi della vittima, ma l’intera storia punterà il dito verso il privilegio di essere bianchi, fattore che ha permesso al killer di uccidere dal 1978 al 1991, abusando delle vittime prima e dopo la morte e mangiando poi parti del corpo. Per ben dieci volte, Dahmer è stato fermato come sospettato, ma sempre rilasciato.

Il cannibale di Milwaukee adescava le sue vittime principalmente in bar e circoli gay, invitandole poi a casa e offrendogli un drink, nel quale aveva prima disciolto un narcotizzante. Una volta arrestato, è stato condannato all’ergastolo ma la sua vita si è conclusa a 34 anni, dopo essere stato picchiato a morte da un altro detenuto, a quanto pare schizofrenico.

Gli attori di Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Via alle riprese per la prima puntata di Monster: The Jeffrey Dahmer Story (diretta da Carl Franklin). Dieci le puntate complessive. Al fianco di Evan Peters Richard Jenkins (Six Feet Under, Olive Kitteridge), nel ruolo del padre di Dahmer Lionel, e Penelope Ann Miller (American Crime), la madre Joyce. Tra gli altri, ci saranno anche Shaun J. Brown nel ruolo di Tracy, la vittima che è riuscita a svegliarsi dal narcotizzante, scappare dalla casa di Dahmer e fermare una pattuglia, mettendo fine agli omicidi dei killer. Colin Ford interpreta Chazz, altra vittima.

Tra gli sceneggiatori di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, anche Janet Mock (che dirigerà alcuni episodi) e David McMillan.