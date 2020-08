The New Mutants, Josh Boone critica il bacio lesbo di Star Wars IX: “imbarazzante, messo lì solo per far parlare”

Dopo non si sa quanti rinvii e polemiche produttive, e a quasi 3 anni dalla diffusione primo trailer, The New Mutants si appresta ad uscire in sala. Capitolo ‘teen’ degli X-Men, il film è diretto da Josh Boone, sei anni fa esploso con l’adattamento di Colpa delle stelle. Un’opera che avrà anche una storia d’amore LGBT al suo interno, che vedrà protagoniste Maisie Williams e Blu Hunt, con tenero bacio visto anche nel primo trailer.

Ed è proprio in relazione a quel bacio che Boone ha duramente criticato quanto visto in sala con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Nell’ultimo capitolo della saga, infatti, si intravede rapidamente un bacio tra due donne nel finale di pellicola. Pochi attimi che hanno suscitato non poche polemiche, condivise da Josh (via TooFab).

È uno degli esempi più imbarazzanti in materia di rappresentazione LGBT. C’erano solo due persone sullo sfondo, i realizzatori si saranno detti, “pubblicheranno articoli come se fosse qualcosa a cui dovresti prestare attenzione”. Noi non l’abbiamo inserito perché calcolato, è semplicemente naturalmente accaduto. L’abbiamo scritto perché i personaggi del fumetto hanno un’intima connessione telepatica e sembrava proprio la cosa giusta da fare. Quando ero un adolescente, andavo al cinema e questo mi faceva sentire meglio. Era come una terapia. Quindi spero che questo raggiunga le persone, le giovani donne lesbiche che non si vedono rappresentate in un grande film. Quando ero bambino sono stato cresciuto da una famiglia molto cristiana e mi è stato davvero insegnato che essere gay era un peccato. Quindi, i film erano davvero la mia visione di un altro mondo.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire. Nel cast Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga.