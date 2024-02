Mahmood, il bacio gay a New York nel video di un brand

2 min. di lettura

Non solo Sanremo 2024 per Mahmood.

L’artista in gara alla 74esima edizione del Festival della canzone italiana con il brano “Tuta Gold“, infatti, nelle ultime ore è diventato virale sui social come protagonista di un videoclip – mostrato durante la sfilata “SAFE FROM HARM. WILLY CHAVARRIA / AW24 COLLECTION“ – nel quale appare con addosso degli slip verdi mentre bacia un modello sulle labbra.

Un’assoluta sorpresa per i suoi fan che nel frattempo stavano godendo davanti al televisore per la sua spettacolare esibizione sulle note di “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla, eseguita insieme ai Tenores di Bitti.

Un’esibizione spettacolare che si è andata ad aggiungere a quella della prima sera quando Mahmood ha presentato al pubblico italiano il suo nuovo brano.

Insomma, un periodo molto fortunato per l’artista che con questo video in cui bacia un uomo sta alimentando le voci su una sua possibile liaison con il collega Marco Mengoni, con il quale egli si è scambiato delle dolci occhiate in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2024.

Ma bando alle ciance, ecco il video in questione!

Mahmood, il video del bacio

Mahmood conquista il New York Times

Un video – girato in 10 giorni in un convento nel quartiere Ridgewood del Queens con colori sontuosi e saturi – che, come potrete immaginare, non è passato inosservato e che ha conquistato persino il New York Times.

Il noto giornale americano, infatti, in un articolo dedicato allo stilista Willy Chavarria, ha riportato alcuni nomi degli attori protagonisti del cortometraggio, mostrato in apertura della sfilata tenutasi venerdì 9 febbraio 2024 a New York, e ha evidenziato la presenza del nostrano Mahmood, alla prima esperienza nelle vesti di attore:

“Chavarria: designer, attivista e ora autore. Nella sua prima incursione nel mondo del cinema, Willy Chavarria mette alla prova ancora una volta i confini della rappresentazione, del genere e del gusto. Il designer ha rilasciato un cortometraggio di 11 minuti dal titolo Safe From Harm, un corto senza trama, ma altamente melodrammatico, sensuale e angosciante, interpretato da un gruppo di modelli e modelle famose tra cui Paloma Elsesser, Hiandra Martinez, l’attivista Kai-Isaiah Jamal e anche il cantautore italiano Mahmood. Nella foto che vi proponiamo appare proprio il cantante italiano Mahmood insieme ad altri modelli. Il cortometraggio è stato girato in 10 giorni in un convento nel quartiere Ridgewood del Queens.

Mahmood, il video completo della sfilata

