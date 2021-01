Grecia, Nicholas Yatromanolakis fa la storia: è il primo ministro apertamente gay

Nicholas Yatromanolakis, 44 anni, è diventato il primo uomo di governo apertamente gay in Grecia. Fino a 48 ore fa segretario generale, Yatromanolakis è stato nominato ministro della cultura nel rimpasto di governo portato avanti dal premier di centrodestra Kyriakos Mitsotakis. A darne notizia l’Associated Press. Yatromanolakis e altri ministri del governo presteranno giuramento oggi.

Il neo ministro della cultura ha sempre battagliato in favore dei diritti LGBT + per tutta la propria carriera politica, con la comunità LGBT greca giustamente in festa. La sua nomina è stata applaudita, in quanto vittoria per la visibilità LGBT + anche in ambito politico.

Yatromanolakis ha studiato scienze politiche e relazioni internazionali alla Panteion University, in Grecia, prima di volare negli Stati Uniti per un master ad Harvard. Da segretario generale al governo, Yatromanolakis aveva già sostenuto i diritti dei bambini e i diritti LGBT +. In Grecia, lo ricordiamo, esistono le unioni civili dal 2015, ma non il matrimonio egualitario. Nel 2017, invece, alle persone transgender è stato finalmente concesso il diritto di far riconoscere legalmente il proprio orientameno di genere senza necessariamente dover subire un intervento chirurgico di affermazione di genere.