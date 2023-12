Omovies 2023, il programma del primo festival cinematografico a tematica LGBT+ del Sud Italia

7 min. di lettura

Ha ufficialmente preso il via con la proiezione di “Soap Power” la sedicesima edizione di Omovies Film Festival, promosso dall’Associazione iKen Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona.

Omovies è il primo festival internazionale di cinema a tematica LGBT+ del Sud Italia, nato nel 2007 con l’obiettivo di promuovere nei circuiti nazionali ed internazionali, Napoli e la Campania quali territori di socializzazione, solidarietà ed accoglienza e favorire lo sviluppo di un turismo differente.

“Soap Power” è la prima campagna in animazione per la diffusione delle case accoglienza e dei centri LGBT+. Protagonista è un giovane Finocchio che scappa dal fetore delle cipolle, che portano la puzza del pregiudizio e della discriminazione. Sono un gruppo di bulli che agiscono in branco e seminano violenza. Finocchio, dopo il suo coming out, viene cacciato di casa dai genitori che non accettano di avere un figlio “verdurosessuale”. Il riscatto del giovane Finocchio può esserci solo se la sua storia diventerà vicenda collettiva, di comunità. Entra in una casa di accoglienza. Qui non si sente più solo e trova la forza per affrontare il mondo, contrastare i pregiudizi, sradicare le discriminazioni.

All’evento, in memora di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime innocenti, hanno partecipato i ragazzi del liceo “Vittorio Emanuele II – Garibaldi” di Napoli con la dirigente Stefania Colicelli, accolti dai residenti ospiti della casa accoglienza, che hanno assistito anche alle opere in concorso, intervallate da dibattiti a tema. Sono intervenuti Nunzia Ragosta, dirigente del Comune di Napoli del servizio “Beni confiscati”, e il regista Andrea Zuliani che ha partecipato all’incontro dopo la proiezione del suo film “Le ragazze non piangono” selezionato in questa edizione.

Oggi, martedì 12 dicembre dalle 9.30, evento speciale “Soap Power” al Giffoni Multimedia Valley e proiezioni tutta la giornata nel bene confiscato in via Genovesi. Proiezioni a ingresso gratuito al cinema Modernissimo (le mattine del 13, 14 e 15 dicembre) e nell’Accademia Belle Arti di Napoli (nei pomeriggi del 13 e 14 dicembre) in lingua originale con i sottotitoli in italiano a cura del progetto inTRANSlation, guidato dalla professoressa Katherine Russo per l’Università L’Orientale di Napoli.

Nel programma una retrospettiva sul cinema di Giuseppe Bucci in occasione dei 10 anni dall’uscita del cortometraggio “Luigi e Vincenzo” con Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, presenti all’evento (venerdì 15 dalle ore 10.30); una masterclass sul ruolo dell’attore nella rappresentazione del personaggio transgender con attenzione ai linguaggi nella scrittura del soggetto, alla presenza di Gianfranco Gallo, regista, interprete e sceneggiatore del film “12 Repliche”, che riceverà un premio speciale della direzione artistica (venerdì 15 dalle ore 16 all’Accademia Belle Arti); workshop di cinema a cura dei docenti Luigi Barletta e Gina Annunziata dell’Accademia Belle Arti di Napoli, Katherine Russo e Arianna Grasso dell’Orientale, Gabriele Prosperi della Federico II.

Sabato 16 dicembre alle 19 il gala di premiazione nel Teatro Dumas dell’Istituto Francese di Napoli presentato da Priscilla, volto televisivo di “Drag Race Italia”, durante il quale verranno svelati i vincitori del concorso cinematografico, alla presenza della Console Generale di Francia Lise Moutou Malaya.

Tra i primi ospiti annunciati il cantautore Mario Castiglia, che ha scritto per Celine Dion e collaborato con Roberto De Simone e Luca De Filippo, le stelle nascenti come il cantautore Zarat e i ballerini Isan Wanigarathna Madagodage e Angelica Velasquez. Durante la serata verrà eseguita per la prima volta in Italia la canzone del progetto Pride Erasmus+, realizzata da 27 giovani da tutta Europa durante una mobilità in Croazia.

Verranno assegnati premi al miglior lungometraggio, mediometraggio e cortometraggio, miglior documentario corto e lungo, il premio speciale “Vincenzo Ruggiero” per giovani artisti under 25, istituito nel 2017 in memoria del ragazzo col sogno della recitazione, la cui giuria è composta dai genitori Maria Esposito (presidente del premio) e Franco Ruggiero. A Felice Granisso, Ceo di Tea Tek Group, verrà conferito il Premio “Soap Power” che valorizza le personalità dell’impresa e della pubblica amministrazione che si distinguono per le campagne civiche. A consegnarglielo sarà l’imprenditrice Rossella Paliotto.

In concorso 52 opere selezionate tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo (Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Cile, Brasile, Stati Uniti, Canada, Indonesia) in proiezione all’Accademia Belle Arti di Napoli e il Modernissimo (ad ingresso gratuito), e poi disponibili dal 17 dicembre nella Cinema Room del portale www.omovies.it.

Programmazione Omovies XVI

Martedì 12 dicembre – Mattina:

Omovies Special Edition – Soap Power – Lava via il Pregiudizio a Giffoni Multimedia Valley – Sala BLU dalle 9:30 alle 12:00 in collaborazione con Giffoni Expiriance www.giffoni.it

Sede: Questa casa non è un Albergo – Bene Confiscato – via Antonio Genovesi 36 – NAPOLI – ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria

10:00 – 10:04 – SOAP POWER (4min)

10:05 – 11:50 – Nós Somos o Amanhã (1h43min) – portoghese (Regista: Ibirá Machado)

11:51 – 12:00 – Dibattito

12:01 – 12:10 – Ultra (9min) – catalano (Regista: Aïda Soler Esteban)

12:11 – 12:23 – A Menina Atras Do Espelho (12min) – portoghese (Regista: B animation)

12:24 – 12:44 – Reflejos en un acto (20min) – spagnolo (Regista: LUIS ENRIQUE PACHECO ARIAS)

12:45 – 13:00 – Un bacio di troppo (15min) – italiano (Regista: NaNo Film)

13:01 – 13:15 – Dibattito e chiusura mattinata

Martedì 12 dicembre – Pomeriggio:

Sede: Questa casa non è un Albergo – Bene Confiscato – via Antonio Genovesi 36 – NAPOLI – ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria

15:30 – 15:34 – SOAP POWER (4min)

15:35 – 15:45 – Dibattito

15:46 – 16:02 – I AM POEM (15min) – inglese + spagnolo (Regista: Maite Bonilla)

16:03 – 16:07 – Oyasumi, Baby (4min) – inglese (Regista: Oyasumi, Baby)

16:08 – 16:30 – SKIN TO SKIN TALKS (12min) – inglese (Regista: Pradeep Mahadeshwar)

16:31 – 16:45 – Antes de que te vayas (14min) – spagnolo (Regista: Vicente del Río Laya)

16:46 – 17:00 – Dibattiti

17:01 – 17:09 – Rise like a phoenix (8min) – inglese (Regista: Carl Hunter)

17:10 – 17: 47 – OPD (37min) – francese (Regista: François Charles)

17:48 – 18:10 – QUIERO SER TU MADRE (13min) – spagnolo (Regista: Eba Guerrero Robles)

18:11 – 18:21 – L’HYMNE à L’AUTRE (10min) – francese (Regista: Antoine Capliez)

18:22 – 18:31 – DESPIDE A TU FUCKBOI (9min) – spagnolo (Regista: Carlos Jiménez Lucas)

18:32 – 18:35 – PLACE/PORTAL (3min) – N.D. (Regista: Sean Dorsey)

18:36 – 18:52 – PERIPHERIE (16min) – francese (Regista: Anaïs Colpin)

18:53 – 18:57 – AT WATER’S EDGE (4min) – N.D. (Regista: Sean Dorsey)

18:58 – 19:01 – RETAGUARDIA MARICA (3min) – spagnolo (Regista: JUAN ERNESTO ARTUÑEDO)

19:03 – 20:35 – ALLES VAN WAARDE (1h31min) – tedesco (Regista: Family Affair Films)

Chiusura

Mercoledì 13 dicembre – Mattina:

sede: Cinema Modernissimo – via Cisterna dell’Olio 49/59 – c/o Accademia di Belle Arti Napoli – ingresso libero

9:30 – 9:34 – SOAP POWER (4min)

9:35 – 9:50 – Dibattito

9:51 – 10:00 – Domestica (9min) – spagnolo (Regista: Soria Ruiz Lasida)

10:01 – 10:15 – Dove ci porta il vento (14min) – italiano (Regista: Giuseppe Capudi)

10:16 – 11:24 – SLAM, DEL CABALLO A LA TINA (1h8min) – spagnolo (Regista: David Pascual)

11:25 – 11:35 – Dibattito

11:36 – 11:49 – Talafi (13min) – italiano (Regista: Sayonara Film)

11:50 – 11:55 – THE OCCURENCE OF COLOURS BY NIGHT (5min) – s.d. (Regista: Sophie lenglachner)

11:56 – 12:10 – MY SENIOR SUMMER (14min) -inglese (Regista: Metamorfic Productions)

12:11 – 12:30 – Razze Pure (20min) – italiano (Regista: Sayonara Film)

12:30 – 13:30 – Didattica

Mercoledì 13 dicembre – Pomeriggio:

sede: Accademia di Belle Arti Napoli sede centrale via Costantinopoli 107 – ingresso libero

15:30 – 15:34 – SOAP POWER (4min)

15:35 – 15:45 – Dibattito

15:46 – 16:30 – Workshop Come nasce un corto metraggio – Prof. Carlo Luglio

16:32 – 16:45 – Se saprai starmi vicino (13min) – italiano (Regista: Patrizia Lazzari)

16:46 – 17:00 – Dibattito

17:01 – 17:17 – Nono piano a destra (16min) – francese (Regista: Zen Movie)

17:18 – 17:32 – Sainte Sultana (24) – francese (Regista: Rita Moll)

17:33 – 17:55 – Stay (22min) – inglese (Regista: King Louie Palomo)

Giovedì 14 dicembre – Mattina:

sede: Cinema Modernissimo – via Cisterna dell’Olio 49/59 – c/o Accademia di Belle Arti Napoli – ingresso libero

9:30 – 9:34 – SOAP POWER

9:35 – 9:45 – Dibattito

9:46 – 11:27 – Il Vuoto (1h45min) – italiano (Regista: Giovanni Carpanzano)

11:28 – 11:40 – Dibattito

11:41 – 11:57 – She (16min) – s.d. (Regista: Donato Luigi Bruni)

11:58 – 12:23 – Conversation with Albert Knoll (25min) – tedesco (Regista: Philipp Gufler)

12:24 – 12:31 – Un cuore colmo di nero (7min) – italiano (Regista: Morabito)

12:32 – 12:45 – Catboy (13 min) – spagnolo (Regista: Juan Ernesto Artuñedo)

12:46 – 13:00 – Violet Purge (16min) – francese (Regista: La Fémis)

13:01 – 13:17 – Happy BirthGay (16min) – ebraico (sub eng) (Regista: Niv Manzur)

13:18 – 13:30 – Dibattiti e chiusura mattinata.

Giovedì 14 dicembre – Pomeriggio:

sede:Accademia di Belle Arti Napoli sede centrale via Costantinopoli 107

Workshop a cura dell’organizzazione con gli studenti e le studentesse di Accademia di Belle Arti e Università l’Orientale di Napoli

Venerdì 15 dicembre – Mattina:

sede: Cinema Modernissimo – via Cisterna dell’Olio 49/59 – c/o Accademia di Belle Arti Napoli – ingresso libero

9:30 – 9:34 – SOAP POWER

9:35 – 9:45 – Dibattito

9:46 – 10:06 – Memori (20min) – italiano (Regista: Nicola Garzetti ALTOFUOCO)

10:07 – 10:25 – Brother (17min) – inglese (+ russo e spagnolo) (Regista: Aleksei Borovikov)

10:26 – 10:30 – ELECTRO STIMULATION (4min) (Regista: Werther Germondari)

10:30 – 13:00 – “Le Bucciadi” Retrospettiva sul regista Giuseppe Bucci ai 10 anni dal corto “Luigi e Vincenzo”

10:30 – Introduzione

10:35 – 10:45 – Corto: Una notte ancora (10min) Dibattito con il regista

10:55 – 11:00 – 3 Spot: Sposami, Europride2011, Mau&Gio’ – Dibattito con il regista

11:05 – 11:20 – Corto: La voce di Laura – Dibattito con il regista

11:30 – 11:40 – Trailer: Scannasurice, Parlami Orlando, In casa con Claude, Tom à là ferme

11:50 – 12:00 – Corto: “A mia immagine” – Dibattito con il regista

12:10 – 12:15 – Corto: Luigi e Vincenzo (4min) – italiano Dibattito con il regista e gli attori Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni

Venerdì 15 dicembre – Pomeriggio

sede:Accademia di Belle Arti Napoli sede centrale via Costantinopoli 107 – ingresso gratuito

Masterclass sul ruolo dell’attore nella rappresentazione del personaggio Transgender con attenzione ai linguaggi nella scrittura del soggetto : presente Gianfranco Gallo regista, interprete e sceneggiatore del film 12 Repliche

Sabato 16 Dicembre – Gran Gala del Cinema di Omovies

sede: Teatro Dumas dell’Istituto Francese di Napoli (Via Crispi, 86)

ore 18:00 – Apertura porte

ore 19:00 – Inizio Gala con le premiazione dei vincitori del concorso cinematografico e spettacoli

Presentato da Priscilla, volto televisivo di “Drag Race Italia”

Tra gli ospiti

– il cantautore Mario Castiglia, che ha scritto per Celine Dion e collaborato con Roberto De Simone e Luca De Filippo

– la compagnia di danza Cornelia

– il cantautore Zarat

– i ballerini Isan Wanigarathna Madagodage e Angelica Velasquez

