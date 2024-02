Trash Mountain, Lilly Wachowski torna alla regia con un film queer

2 min. di lettura

Finalmente ci siamo. 9 anni dopo il deludente Jupiter – Il destino dell’universo, all’epoca co-diretto insieme a sua sorella Lana, Lilly Wachowski tornerà dietro la macchina da presa grazie a Trash Mountain, comedy queer prodotta da Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, e sceneggiata da Ruby Caster e Caleb Hearon. Quest’ultimo interpreterà un 20enne gay di Chicago che torna nelle zone rurali del Missouri per sistemare gli affari del padre dopo la sua morte. Peccato che l’uomo fosse un “accumulatore ossessivo”, tanto dall’avergli lasciato una montagna di spazzatura e oggetti di vario valore che suo figlio dovrà ora provare a smistare.

“Quando il mio amico Caleb Hearon mi ha inviato ‘Trash Mountain’, ho colto al volo l’opportunità di dirigerlo“, ha rivelato Lilly nota. “È così bello, triste e divertente! La rappresentazione e le storie queer sono vitali in questo momento in cui veniamo spinti sempre più ai margini. I nostri straordinari sceneggiatori, Caleb e Ruby, sono una luce splendente in tutta questa pericolosa oscurità”.

Il produttore Trevorrow ha aggiunto: “Caleb Hearon e Ruby Caster sono davvero veri originali e Lilly Wachowski è una leggenda vivente. Sono follemente fortunato a poterli definire collaboratori e amici”.

Trash Mountain sarà l’esordio da regista solista di Lilly Wachowski, dopo una carriera passata a dirigere film insieme a sua sorella Lana Wachowski. The Matrix Resurrections, nel 2021, venne diretto dalla sola Lana. Lilly, nel frattempo, è stata impegnata come showrunner nella serie queer Work in Progress, cancellata nel 2022. Precedentemente, Lilly aveva diretto 7 episodi di Sense8. 29enne stand up comedian in Italia pressocché sconosciuto, Caleb Hearon è gay dichiarato e ha interpretato Spencer / Dolly Superfan proprio in Work in Progress.

Lana ha completato la sua transizione dopo l’uscita di Speed Racer, nel 2008. Nel 2012, in vista del lancio del loro nuovo film Cloud Atlas, Lana ne ha parlato per la prima volta pubblicamente. Pochi mesi dopo è arrivato il Visibility Awards dalla Human Rights Campaign, per il suo contributo offerto alla comunità LGBTQIA. Quattro anni dopo anche sua sorella Lilly ha fatto coming out come donna transgender.

