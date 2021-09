Other Rooms: gli spazi per il sesso pubblico fotografati nelle ore di riposo

4 minuti di lettura

Other Rooms di RJ Schaefer è un progetto fotografico che documenta gli spazi per il sesso pubblico, l’intimità e il voyeurismo nella Berlino queer e negli Stati Uniti.

RJ Schaefer è un set designer per servizi fotografici e un vetrinista ai Grandi magazzini Bergdorf Goodman. Ha studiato urbanistica e storia dell’architettura alla New York University dove ha conseguito il Bachelor of Arts nel 2004.

Schaefer frequenta attualmente un master per diventare terapista e si divide tra New York e Los Angeles.

RJ Schaefer lavora a questo progetto da quindici anni, molti degli spazi hanno chiuso definitivamente, soprattutto durante l’era del covid-19. Ad oggi focalizzato su Berlino e città USA, il fotografo ha in progetto di estendere il suo territorio d’azione e lavorare alla pubblicazione di un libro. Gli abbiamo posto alcune domande.

Ci racconti i perché di questo progetto?

“Other rooms” è un progetto fotografico che racconta come le tacite convenzioni del cruising e sesso in pubblico definiscano l’architettura e il design di questi spazi, che sono raramente documentati; ho fotografato dozzine di saune gay, cruising bar, club del sesso posseduti e gestiti come cooperative senza scopo di lucro, locali notturni autonomi, ma anche “stanze oscure” progettate come aree per il gioco libero e il sesso, situate tuttavia all’interno di più grandi etero e/o queer nightclub, o addirittura altri luoghi nascosti negli scantinati dei bar.

In quale momento puoi solitamente iniziare a scattare dentro il locale?

Solitamente entro in questi luoghi durante le ore di riposo, quando le luci sono accese, gli spazi puliti e privi di clienti. Mi ritrovo spesso a scattare rapidamente, sotto l’occhio vigile dei proprietari del club. Credo che la luce schietta delle mie fotografie racconti bene questi spazi che spesso sono piuttosto rozzi.

Mi piace l’idea di documentare le idiosincrasie di questi spazi e come il programma architettonico convenzionale sia sovvertito e alterato per incoraggiare momenti di privacy, incontri, desideri e rischi. Il progetto contribuisce a riflettere su come l’ambiente costruito, la geografia e lo spazio pubblico influenzino e ospitino persone di vari orientamenti sessuali e generi autodeterminati.

Com’è nata la pagina?

La pagina è nata proprio di recente per mostrare questo progetto a cui sto lavorando da 15 anni. Other rooms è nato nel 2005 quando passavo molto tempo a Berlino lavorando su un progetto musicale. Trascorrevo parecchio tempo in alcuni bar gay e spesso ero da solo, apprezzavo stare in questi spazi per molti motivi, tra cui l’interior design molto affascinante e l’illuminazione. Una notte seduto da solo a Greifbar in Prenzlauerberg, ho deciso che avrei iniziato a chiedere se potevo fotografare gli spazi quando erano chiusi. Il primo che ho fotografato fu Ficken3000.

Come trovi i posti da fotografare per la tua pagina?

Online, passaparola, o semplicemente passeggiando ed esplorando i quartieri.

Quale dei posti che hai fotografato è stato il più interessante?

Non ne ho uno in particolare. Vado sempre nei locali almeno una volta prima quando sono aperti e funzionanti e inizio a pensare a quello che posso fotografare. Poi, quando sono chiusi e posso vedere meglio, sono spesso piacevolmente sorpreso dai dettagli, spesso molto freddi nel design, che al buio non avevo notato. Anche le posizioni o gli elementi che inizialmente ho percepito come poco interessanti spesso finiscono per darmi spunti molto sorprendenti davanti al mio obiettivo.

Il posto più strano in cui sei stato?

Pensandoci non c’è un luogo più strano degli altri. Ma c’è un momento strano, questo sì. Nel momento in cui le persone per le pulizie devono brevemente accendere le luci per pulire: scattare in quel momento e poi di nuovo quando hanno terminato le pulizie. Capita spesso che ci siano i clienti ancora in giro mentre pulizia e fotografia stanno facendo il proprio lavoro. La combinazione di detriti e fluidi che sono in giro in quei momenti, la fretta con cui i luoghi devono essere ripuliti per evitare di interrompere gli affari, e i clienti che spesso vogliono parlare, tutto questo è strano, è un’esperienza divertente.

Quale luogo ti piacerebbe fotografare?

Mi piacerebbe fotografare Lab.oratory a Berlino, tuttavia hanno un rigoroso divieto di politica fotografica.

https://www.instagram.com/other.rooms/