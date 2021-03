New queer photography: il libro sulla fotografia queer contemporanea

4 minuti di lettura

Benjamin Wolbergs lavora come editor e art director a Berlino e ci presenta il progetto fotografico su cui lavora da quattro anni:

New queer photography è una raccolta di 50 fotografi contemporanei da tutto il mondo, tra cui nomi già affermati e numerosi talenti che hanno ricevuto poca attenzione da parte del pubblico o sono ancora sconosciuti.

Nel libro, Benjamin Wolbergs ci riporta alla sua adolescenza, al brivido della fotografia, alla scoperta e del sesso attraverso un viaggio nelle realtà marginali LGBT in giro per il mondo, combinando fotografia artistica e documentaria tra erotismo, cultura, stile di vita e critica.

Conosciamolo meglio.

Come è nato il tuo progetto?

Tutto è iniziato circa quattro anni fa, quando lavoravo per la casa editrice Taschen; mi occupavo dell’impaginazione di un libro sulla fotografia del corpo con foto degli anni ’50, la cui estetica e i mondi visivi erano chiaramente destinati ad attrarre un pubblico gay. Nel corso di questo lavoro, mi sono chiesto come sarebbe stato un libro dedicato alla fotografia queer contemporanea? Quali fotografi, argomenti e stili potevo includere in un libro del genere oggi?

Dove hai trovato l’ispirazione per il tuo progetto?

Più o meno nello stesso periodo sono venuto a conoscenza del lavoro di Florian Hetz e Matt Lambert e ho iniziato a cercare nuovi fotografi queer , ben presto sono rimasto sbalordito da tutti i diversi temi e mondi visivi che ho scoperto e soprattutto dalla qualità artistica di questi artisti emergenti.

Il mio processo di ricerca era diventato una caccia al tesoro e fin dall’inizio ho capito che avrei voluto creare un libro che raccogliesse tutto questo.

Come hai trovato i fotografi per il tuo libro?

Il processo di ricerca è stato molto intenso e ha richiesto più di tre anni. Ho analizzato molti libri e riviste, ma la ricerca più intensa è stata attraverso Internet e i canali social. Ho visionato un’enorme quantità di arte, fotografia e

Blog e pagine web correlati al mondi LGBTQI +. Un collegamento mi portava all’altro ed è stato come nuotare in una piscina infinita.

Qual’è il tuo fotografo preferito che hai inserito nel libro?

È davvero difficile rispondere, perché sono rimasto sbalordito da così tante fotografie e storie diverse. Sono innamorato di tutti loro. Non mi annoio a guardarli anche dopo questo lungo e intenso lavoro durato ben quattro anni.

Quale messaggio vuoi trasmettere con il tuo progetto?

Con la pubblicazione voglio “concentrarmi su chi spesso vive ai margini della società”: Voglio sensibilizzare le persone su tutte le ingiustizie, discriminazioni e oppressioni che accadono proprio lì. Ma voglio anche celebrare la gioia pura, la libertà e la creatività unica che, in circostanze diverse, può manifestarsi anche in situazioni difficili e di sofferenza.

Voglio presentare le diverse esperienze queer, (auto) rappresentazioni e prospettive visive da tutto il mondo e la cosa più importante è raccontare queste storie attraverso lo sguardo queer senza preconcetti e senza riprodurre stereotipi o luoghi comuni.

Mi piacerebbe presentare concetti alternativi di estetica e bellezza, perché penso che il concetto “unidimensionale” di genere, bellezza ed estetica che è ancora presentato nella maggior parte dei media , sia antiquato, noioso e anche abbastanza tossico. Siamo nell’anno 2021 ed è tempo per apprezzare e celebrare un senso più individualizzato e prospettive alternative di bellezza.

Se uno di questi aspetti raggiunge il lettore sono più che felice.

https://www.verlag-kettler.de/en/product/new-queer-photography

https://www.instagram.com/benjaminwolbergs/