Over the Rainbow – 10 discorsi dal Pride arriva in libreria: intervista a Gianmarco Capogna

Ai discorsi dal Pride si aggiungono anche i contributi tematici di Luca Paladini, portavoce de “I Sentinelli”, e di Gianmarco Capogna, esperto di politiche europee di non discriminazione e portavoce di Possibile LGBTI+ che abbiamo qui intervistato.

Intervista Gianmarco Capogna

Da esperto di politiche europee di non discriminazione nonché portavoce di Possibile LGBTI+, qual è stato il tuo contributo tematico per Over the Rainbow.

Il libro “Over the Rainbow – Dieci discorsi dal Pride, edito da People, nasce con la volontà di dare un contributo al mese del Pride 2020 che abbiamo vissuto in un modo diverso dal solito. Francesca Druetti è stata abile nel costruire un filo narrativo capace di muoversi nel tempo e nello spazio, dando voce e facendo parlare direttamente i protagonisti del Pride. Nei discorsi troviamo attivist* ed icone della comunità cosi come alleati. Il mio contributo tematico introduce il libro, insieme a quello di Luca Paladini de I Sentinelli, e prova a porre l’accento sul senso del Pride tra libertà e liberazione che sono due elementi centrali della lotta per l’uguaglianza che ci accompagna come comunità da Stonewall fino ai giorni d’oggi. Nonostante le limitazioni, anche in questo 2020, abbiamo ribadito che il nostro Orgoglio resiste e non arretra. Ci siamo ritrovati in una piazza virtuale (anche in qualche piazza fisica, ma in pochissimi casi) e ci siamo uniti da un capo all’altro del mondo. Questo è il grande significato del Pride: riscoprirsi comunità, come è un po’ il senso del mio contributo tematico che intreccia una riflessione sul senso delle nostre marce e sulla necessità di non fermarci fintanto che ogni persona oppressa sia non sia davvero libera. Tutto il libro è un percorso di riflessione che lasciamo a disposizione del lettore/lettrice dal quale attendiamo una propria chiave di lettura sul senso del Pride che ognuno di noi vive in maniera personale unendo la propria voce a quella di tantissime altre persone che in 51 anni hanno affollato, in tutto il mondo, le rivendicazioni per l’uguaglianza. Non mi addentro oltre per lasciare un pochino di curiosità al lettore/lettrice che può acquistare il libro sullo store online di People o in formato ebook in tutte le maggiori piattaforme.

Il Pride Month è appena concluso, e a 50 anni dalla prima storica parata c’è ancora chi si domanda “l’utilità” di un Pride. Cosa rispondi a chi punta il dito contro una manifestazione pacifica, inclusiva, colorata.

Pride è orgoglio ma anche Liberazione e fino a quando ci sarà anche una sola persona vittima di oppressione sarà una manifestazione che ha motivo di esistere. In questo senso, essendo profondamente convinto che le battaglie LGBTI+ siano necessariamente e intrinsecamente intersezionali, trovo molto importante che il Pride Month si sia legato in maniera inequivocabile al movimento Black Lives Matter. I nostri Pride servono anche per la liberazione delle nostre sorelle e dei nostri fratelli afroamericani come per le persone che in tutto il mondo vengono oppresse per il colore della pelle, per il sesso, l’orientamento sessuale, l’identità di genere. Non è un caso che anche il libro “Over the Rainbow” raccolga questo filone narrativo intersezionale e lasci idealmente una pagina vuota per tutti i discorsi da Pride che non abbiamo mai sentito e che non sono mai stati scritti perché ancora in troppi Paesi nel mondo l’omosessualità viene considerata reato. I nostri Pride servono anche a loro e per questo dobbiamo continuare a ricordare che la prima volta fu rivolta.

”C’è chi pretende diritti esibendosi in volgari forme di trasgressione”, ha attaccato giorni fa Alessandro Di Battista, attaccando proprio i Pride. E all’ex deputato 5 stelle, invece, cosa vuoi dire.