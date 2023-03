Pechino Express 2023, scontro in conferenza tra Attiviste e Avvocati: “Siete due donne, avvocate esiste”

0:00 Ascolta l'articolo

Partirà il 9 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova edizione di Pechino Express, la seconda targata Sky, con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio alla conduzione. 10 puntate che seguiranno “La via delle Indie”, con partenza da Mumbai, alla scoperta dell’India, passaggio nel Borneo malese e conclusione in Cambogia, ad Angkor.

La 2a edizione Sky del reality-game è stata oggi presentata a Milano, con un inatteso fuori programma che ha coinvolto due coppie in gara. Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi e gli Avvocati Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Avvocati, per l’appunto, e non avvocate, sotto esplicita richiesta delle dirette interessate. Ed è proprio qui che è sorto lo scontro, sul perché di una professione volutamente declinata al maschile.

“Io ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l’avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di Avvocata”, ha confessato una delle due concorrenti. “È sempre stato così. Non capisco perché ragionare di questo nel 2023, ci sono cose più importanti, è nell’uso, non ho mai sentito in tribunale rivolgersi a qualcuno come Avvocata o la Giudice. Non penso che le Attiviste perdano il proprio tempo per questioni così futili”.

Giorgia Soleri, tra le altre cose compagna di Damiano dei Maneskin, ha subito replicato.

“No, non siamo d’accordo e lo sanno anche loro. Il linguaggio crea la realtà ed è importante dare un nome alle cose. Non ci sono questioni utili e futili. Avvocate esiste e non capisco perché cambiare la desinenza di genere, dopodiché accetto la determinazione delle Avvocate“.

Le altre coppie in gara sono composte da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ovvero “Gli Italo Americani”; Dario e Caterina Vergassola sono “Gli Ipocondriaci”; Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.

37 i giorni di riprese di questa edizione, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio, con una troupe composta da 120 persone, 20 camere, tre droni.

