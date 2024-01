Amici di Maria De Filippi conquista la 74esima edizione del Festival di Sanremo

Amici di Maria De Filippi conquista Sanremo 2024!

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina e ora, dopo l’annuncio dei duetti, possiamo affermare a gran voce che anche quest’anno la Scuola di Amici di Maria De Filippi sarà la vera protagonista al Teatro Ariston.

Facendo un rapido conteggio, su 30 big in gara 9 provengono dalla Scuola di Amici, confermando di fatto la sua supremazia in Italia come la casa del talento. Ma non finisce qui! Il numero di ex allievi del talent show più longevo della televisione italiana, infatti, cresce ulteriormente se si contano anche gli artisti scelti per la serata delle cover, per arrivare a quota 11.

Da Annalisa a Emma, passando per Sangiovanni, Angelina e Alessandra Amoroso, per arrivare persino ai Santi Francesi e a Maninni che di recente abbiamo visto anche a X Factor e a Sanremo Giovani: questi e molti altri sono gli artisti che nel corso degli ultimi anni hanno calcato il palco di Amici di Maria De Filippi e che ora sono pronti a far ascoltare il loro brano sanremese sul palco più prestigioso della televisione italiana, e non solo.

Insomma, un successo senza precedenti per Maria De Filippi che sul palco dell’Ariston ritroverà anche altre due sue conoscenze: Lorella Cuccarini (attuale docente di canto) in qualità di co-conduttrice nella quarta serata e Arisa (ex docente di canto) come ospite sul palco allestito a due passi dal Teatro, in Piazza Colombo a Sanremo.

Ma chi sono tutti gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi che si esibiranno sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo? Scopriamolo insieme…