Pietro Fanelli, chi è il naufrago dell’Isola dei Famosi 2024?

Poeta, tiktoker e volto nascente del piccolo schermo italiano, Pietro Fanelli è uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024.

Un ragazzo d’altri tempi che in Honduras siamo certi saprà regalarci fortissime emozioni, come già accaduto durante la sua partecipazione alla prima edizione italiana del reality show Summer Job dove non si è mai risparmiato e ha donato tutto se stesso al programma.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua vita privata e della sua carriera? Scopriamolo insieme…

Pietro Fanelli: vita privata

Nato a Torino l’11 febbraio 2001, Pietro Fanelli si definisce un bohémien contemporaneo, un giovane poeta in un mondo dove i suoi coetanei hanno smesso di amare l’arte per inseguire il sogno di diventare influencer. Scrive testi, romanzi di filosofia, aforismi e poesie e sta per pubblicare un libro dal titolo “Mediocre scritto contemporaneo”.

“Mi muovo nel mondo portando poesia, vedendo poesia, respirando poesia […]. Mi sento un’opera d’arte ambulante“, ha dichiarato nella clip di presentazione mandata in onda durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Sono nato a Torino ma vivo a Milano da 4 anni. La mia famiglia l’ho sempre amata, ma volevo un po’ di solitudine, un po’ di indipendenza, per scoprire il mio essere senza essere abbracciato alla famiglia. Io a Milano sono arrivato senza avere un euro in tasca. Sono un bohémien, un vagabondo“.

Sempre prima di approdare in Honduras, Fanelli ha dichiarato di sentirsi molto distante dai suoi coetanei. Egli, infatti, ha affermato che secondo lui “I giovani di oggi sono schiavi, senza sapere di essere schiavi. Perdono tempo dietro a dei telefoni che allontanano l’umano dalla verità“.

Oggi, dunque, Pietro vive a Milano dove si dedica al lavoro di modello, anche se il suo obiettivo principale è quello di diventare un attore affermato. Chissà che grazie a questa esperienza il bello e dannato Fanelli non possa riuscire a raggiungere il suo sogno.

Al momento non sappiamo se il suo cuore sia impegnato oppure no.

Pietro Fanelli: dove lo abbiamo già visto?

Nel 2022 Pietro ha debuttato in televisione partecipando a Summer Job, un reality show prodotto da Netflix e condotto dall’attrice Matilde Gioli nel quale dieci concorrenti della Generazione Z credono di partire per una vacanza da sogno e invece si ritrovano a dover svolgere un lavoro per poter restare nella villa di lusso in cui alloggiano. Obiettivo: vincere il montepremi finale da 100.000 euro.

In quell’occasione Fanelli aveva dichiarato “Non ho mai lavorato un giorno nella mia vita perché non voglio sprecare nemmeno un secondo per fare qualcosa che non mi piace, è troppo crudele“, attirando l’attenzione dei social.

E proprio grazie a quest’esperienza, Pietro ha raggiunto una grande popolarità, in particolare su TikTok, arrivando persino a firmare alcuni contratti come modello con importanti brand di moda. Attualmente, infatti, su Instagram conta più di 25 mila follower.

Da lunedì 8 aprile 2024 è un concorrente ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria.

Dopo la sua prima esperienza televisiva, Pietro Fanelli si è espresso sulla tematica dei reality show dicendo: “Dato che sono un megalomane narcisista ed egocentrico e sono molto impulsivo e impaziente, ho avuto la tragica e stupida idea di partecipare a un reality show, che è la più grande trashata e schifezza che abbia mai visto. Partecipare mi crea una vergogna e un disgusto incolmabili”. Ora, però, c’è tornato e chissà quali nuovi perle saprà regalarci in qualità di naufrago.

