Giorgia Soleri fa coming out: la fidanzata di Damiano dei Maneskin è bisessuale

2 minuti di lettura

Da qualche settimana l’influencer Giorgia Soleri è sotto alle luci dei riflettori per via della sua relazione con uno degli artisti italiani più apprezzati degli ultimi anni, Damiano David, il frontman dei Måneskin. Dopo aver dato conferma ai rumor che li vedevano già da mesi insieme, i due ormai non nascondono più il loro sentimento, che coltivano quotidianamente da quattro anni. Questa maggiore consapevolezza del proprio stato sentimentale ha spinto Giorgia Soleri a fare chiarezza anche sul proprio orientamento sessuale, che tanto suscitava interesse fra i suoi follower.

Rispondendo alle domande dei seguaci sul proprio profilo Instagram, Giorgia Soleri si è esposta una volta per tutte, smentendo gossip e voci di corridoio, particolarmente insistenti e moleste. Ecco cos’ha detto la ragazza, seguita da circa 300.000 persone sul proprio profilo, per convalidare anche la propria storia d’amore:

In un post o in una Storia dissi di essere omosessuale? Non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!

“Non sei femminista”, Giorgia Soleri replica alle accuse su Instagram

Dopo aver affermato di essere bisex, Giorgia Soleri ha voluto replicare anche a chi l’accusa velatamente di non essere femminista come si professa, probabilmente proprio per via della sua relazione con un artista famoso, che di certo le ha conferito maggiore popolarità. Senza mezzi termini, con quella schiettezza che contraddistingue anche la biografia del suo profilo Instagram (“Poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste“), la ragazza ha rivelato:

Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione, che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente… perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”

https://www.instagram.com/p/COVqZ6ODEQA/