Roberto Vannacci: “Sono andato in un locale gay, una serata tranquilla”. La replica di Flavia Fratello è virale (VIDEO)

Pluri-indagato, sospeso per undici mesi eppure sempre più prossimo alla candidatura alle europee in quota Lega. Roberto Vannacci, da poco tornato in libreria con un secondo libro edito da Piemme e fresco di attacco a Marco Mengoni, continua a seminare omobitransfobia ad ampio raggio, tra un’intervista stampa e una video, con Flavia Fratello di Omnibus News, su La7, che ha replicato a modo suo all’ultima sua uscita.

Nel leggere la rassegna stampa del mattino Fratello si è imbattuta in un’intervista di Vannacci in cui il generale ha ricordato quella volta in cui sarebbe andato in locale gay a Roma con sua moglie Camelia. “È stata una serata tranquilla”, il commento di Vannacci, a cui ha così risposto Fratello, in diretta tv.

“Amore bello, caro, ma certo che è stata una serata tranquilla. Cosa volevi, che ti saltassero addosso? Forse ti sarebbe piaciuto direbbe qualcuno, ma non noi che non siamo così cattivi e così maliziosi”.

Pubblicato sui social, il video di Flavia Fratello è presto diventato virale, per la gioia del generale che non ha ancora replicato alla battuta della giornalista de La7, a meno che Vannacci non voglia querelarla come fatto con Pierluigi Bersani. L’ex segretario del Pd, al cospetto del generale che continuava ad offendere le persone LGBTQIA+, si era infatti domandato mesi or sono: “Se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare anche del coglione a un generale?”.

A questa domanda Vannacci ha replicato con una querela. “Son giorni pieni di soddisfazioni… Non ho insultato nessuno, ho fatto una domanda precisa”, la replica di Bersani, alla quale Vannacci non ha ancora mai risposto.

