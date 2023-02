Rosa Chemical e la sorpresa di Sanremo 2023: “Un Festival che si è dimostrato aperto e libero” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Mancano ormai davvero pochissime ore per scoprire il vincitore del Festival di Sanremo 2023. È tempo degli ultimi preparativi, gli ultimi ringraziamenti e le ultime dichiarazioni che i cantanti in gara possono lanciare dagli spazi che gravitano attorno al palco dell’Ariston. E tra i più attesi, ovviamente, c’era Rosa Chemical.

Il trapper è passato in poche settimane dall’essere un nome ignoto al grande pubblico al fulcro delle polemiche dei conservatori ad essere uno dei nuovi nomi più amati tra quelli apparsi al Festival. Quello che è stato definito il baluardo della nuova ideologia gender fluid che, secondo alcuni, ha contaminato gli ambienti Rai, durante la conferenza stampa ha raccontato dell’emozione dopo la prima volta sul palco più famoso e guardato d’Italia:

«Dopo la prima esibizione ho tirato un pianto fortissimo perché era da un po’ che non mi succedeva di lasciarmi andare così tanto, di parlare con il cuore, sono stati anni difficili con il Covid, specialmente per me che vivo l’arte in maniera molto compulsiva»

Senza limiti e senza censure, Rosa Chemical ha portato a Sanremo 2023 la libertà più assoluta, la libertà di vestirsi come si vuole, di amare chi si vuole e di vivere la propria sessualità come si vuole, il tutto accompagnato da un messaggio a non lasciarsi definire dalle critiche degli altri: «Consiglio a tutte le persone di non considerarsi mai sbagliate, alla fine la diversità io penso che sia da coltivare. Infatti io preferisco chiamarla unicità».

La presenza di Rosa Chemical su un palco come quello del Festival della canzone italiana, arrivato alla sua 73a edizione, non era per niente scontato, soprattutto se si considerano il tema e il messaggio del suo brano “Made in Italy”. Ed è questo, ha raccontato il cantante, che più l’ha stupito di questa meravigliosa settimana:

«Non me lo aspettavo assolutamente, è andato tutto oltre le aspettative. Un Festival che si è dimostrato aperto, di larghe vedute, libero e soprattutto pronto ad un messaggio forte. Forte come quello di un nuovo tipo di amore, un nuovo tipo di sesso, è un nuovo tipo di italianità quello che sto cercando di portare sul palco»

