Cosa è successo tra Marco Mengoni e Rosa Chemical

Rosa Chemical non smette di far parlare di sé anche dopo le controversie Sanremesi. Negli ultimi giorni, l’artista si sarebbe infatti scusato con Marco Mengoni, in merito a una frase poco carina nei riguardi del collega contenuta nel brano “Polka 2”. Vediamo cos’è successo.

“Polka 2” e il vaffa a Mengoni

La controversia è scoppiata poco dopo il successo di Rosa Chemical a Sanremo, quando, incuriosito dalla performance unica del cantante, il pubblico ha cominciato a sbirciare anche tra i brani più “datati”, tra cui troviamo anche la famigerata Polka 2.

Qui, il rapper ha utilizzato parole offensive nei confronti del trionfatore assoluto di Sanremo 2023, Marco Mengoni. Il testo della canzone ha suscitato una forte reazione da parte dei fan di Mengoni e dell’industria musicale.

Fanculo Marco Mengo**, fuck (Fuck)

Mi sta sui coglioni la scena rap (Sulla minchia)

A saperlo prima di fare trap (Ah)

Restavo in cantina a fumare cra**

Rosa Chemical fa marcia indietro e si scusa con Mengoni

Dopo varie apparizioni in TV e in radio, l’artista ha deciso di chiedere pubblicamente scusa a Marco Mengoni per gli insulti contenuti nel brano.

Durante un’intervista al programma “Say Waaad?” su Radio Deejay, Rosa Chemical ha spiegato di aver usato Marco Mengoni come capro espiatorio per riferirsi a un genere musicale che l’artista non gradisce, ma di essersi poi ricreduto dopo aver ascoltato la sua musica.

“Ho preso lui per riferirmi a un genere musicale che non mi piace, che mi sa un po’ di ‘plastica’. Da poco è uscito un disco molto bello, anche con una canzone con Madame che mi è piaciuta molto, così gli ho chiesto scusa. Lo faccio anche adesso: scusa Marco, non volevo. Anzi, in quel momento volevo, è musica ‘urban’, fa parte del gioco. Come fa parte del gioco anche ricredersi”, ha spiegato l’artista.

Ad oggi, Mengoni non si è ancora espresso in merito, anche perché pare che l’artista abbia in questo momento ben altro a cui pensare. Intanto, qui ci ha parlato della sua fragilità (VIDEO).

Marco Mengoni ha poi sottolineato recentemente quanto aspiri all’idea di “avere un nucleo familiare forte”. Ma è sul fronte degli impegni artistici che le prossime settimane della popstar italiana non lasciano tregua. Il cantante si prepara infatti a un tour europeo che lo porterà a esibirsi in 4 città europee, cui Parigi, Bruxelles, Francoforte, Zurigo, prima della partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, dove rappresenterà l’Italia, con una versione rivisitata di “Due vite”, come recentemente ufficializzato.

Il brano vincitore di Sanremo 2023, ha già raggiunto il disco di platino e superato i 37 milioni di visualizzazioni sul videoclip ufficiale.

Il tour di Marco Mengoni è uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2023, con numerose date nei principali stadi italiani, tra cui il gran finale al Circo Massimo di Roma il 15 luglio. Nessuna risposta quindi a Chemical: da Ronciglione a Liverpool, destinazione Eurovision 2023.

