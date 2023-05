Rosa Chemical, il nuovo singolo “Bellu Guaglione” è un inno ad amare chi ti va

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo il grande successo riscosso in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Rosa Chemical è tornato con un nuovo singolo – Bellu Guaglione – con l’obiettivo di movimentare la nostra estate 2023 e allo stesso tempo di spronare ognuno di noi ad essere sé stesso senza farsi condizionare dalle norme imposte della società.

Il brano, infatti, nato dal sample di “O’ Sarracino” di Renato Carosone e Nicola Salerno, rovescia il modello del “Bellu Guaglione” che “tutt”e ffemmene fa ‘nnammurà”, proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo.

“Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l’amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi”, ha dichiarato Rosa Chemical in occasione dell’uscita del suo singolo estivo che siamo sicuri ci farà ballare e cantare, accompagnandoci allo stesso tempo – come successo anche con Made in Italy – in una profonda riflessione sul tema dell’uguaglianza e dell’inclusione.

D’altronde Manuel Franco Rocati, questo il suo nome di battesimo, si è sempre fatto portavoce dell’amore libero dal pregiudizio e dalle norme prestabilite da terzi e anche in questo caso torna a farlo con un brano dalle sonorità urban.

Rosa Chemical: la sua protesta gentile

“Qui non è un crimine amare chi ti va“, recita il brano di Rosa Chemical che in questi ultimi mesi ci ha abituato ai suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°, un po’ come fa anche con il suo corpo e il modo di vestire.

Ne è un esempio “Smell the Rose”, l’editoriale fotografico scattato per il magazine “Carnale” dal fotografo Giampaolo Sgura, nel quale è possibile vedere Rosa Chemical protagonista di foto senza censure, nudità, smaccati gesti sessuali, libertà e disinibizione.

Un messaggio portato avanti da Rosa Chemical in diversi contesti, non solo con la sua musica, ma anche in tv dove oltre ad aver baciato Fedez sul palco dell’Ariston creando un frastuono mediatico indescrivibile ha anche avuto modo di dire la sua attraverso lo spazio che Davide Parenti gli ha concesso a Le Iene Show.

“Non accuso chi vive l’amore in modo più tradizionale, ma chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi, per chi ama la libertà, per chi si è sentito sbagliato e invece era semplicemente diverso”, aveva dichiarato in quell’occasione durante il suo monologo sulla libertà di espressione.

Un messaggio che oggi ritroviamo anche nel suo ultimo brano “Bellu guaglione” che guarda ad un futuro immaginario in cui ognuno è libero di amare incondizionatamente senza paura del giudizio altrui o della repressione da parte delle istituzioni.

