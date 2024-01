And Just Like That 3, Sara Ramirez licenziata perché ha criticato Israele ed espresso sostegno ai palestinesi?

3 min. di lettura

La terza attesa stagione di And Just Like That avrebbe clamorosamente perso uno dei suoi personaggi principali: Che Diaz, persona non binaria interpretata da Sara Ramirez. Una delle novità di questo sequel di Sex and the City, unə stand up comedian che fa innamorare Miranda Hobbes, fresca di rottura con lo storico marito Steve Brady.

Ebbene a giudicare da quanto scritto sui social dalla stessa Ramirez, Che Diaz non tornerà in And Just Like That. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il personaggio è stato tagliato perché non avrebbe mai fatto breccia tra i fan della serie.

“Era messə male già nella seconda stagione perché il personaggio aveva perso valore ed era risultato noioso agli occhi dei fan dopo la rottura con Miranda. Non aveva convinto ad esempio la ragione per la sua ulteriore presenza nella serie: i minuti utilizzati per presentarla come attricə comica in difficoltà erano risultati uno spreco sul fronte dell’audience”.

Una lettura che Diaz ha rispedito al mittente. A suo dire, infatti, il licenziamento sarebbe arrivato perché avrebbe osato prendere posizione a sostegno della Palestina nella guerra tra Hamas e Israele.

“Il nostro settore è così ambiguo. Mentre distribuiscono i premi, i direttori dei casting e gli agenti stanno stilando liste nere di attori e lavoratori che pubblicano qualsiasi cosa a sostegno dei palestinesi e di Gaza per assicurarsi che non lavorino mai più”, ha scritto Sarah su Instagram. “Mentre salvano alcuni dei loro stessi clienti che si sono espressi contro questo genocidio, licenziano tutti gli altri che hanno piattaforme più piccole. Mentre premiano le “organizzazioni Igbtq”, tacciono sui legami di quelle organizzazioni con i produttori di armi che attualmente sostengono l’esercito israeliano mentre commette un genocidio sulle vite palestinesi che includono le vite LGBTQIA2S+”. “L’ho capito. I premi sono brillanti e le persone hanno bisogno di pagare l’affitto o di sentirsi speciali e potenti. Nel frattempo, abbiamo superato la soglia dei 100 giorni di questa “guerra” che è stata riconosciuta da molti, compresa la Corte penale internazionale, come un genocidio. È incredibile quanto così tante persone siano performanti a Hollywood. Ancora più performanti dell’ultimo personaggio che ho interpretato.”

In un secondo post, Ramirez ha espresso gratitudine alle persone che “mi hanno aiutato, e mi stanno ancora sostenendo, a guarire e a liberarmi”, “per non avermi sfruttato e scartato”.

Parole di fuoco che la produzione avrebbe rispedito al mittente. Questo perché anche Cynthia Nixon ha pubblicamente espresso il proprio sostegno ai palestinesi. E Cynthia è ancora lì, punto fermo della serie. Ma come fai a cacciare Nixon, storica Miranda? “Sara deve accettare che il suo personaggio non era centrale nella storia”, ha ribadito la fonte del DailyMail. Però i fatti smentiscono questa tesi.

Anche se Che e Miranda avevano concluso la loro relazione al termine della seconda stagione di And Just Like That…, ci si aspettava che Diaz tornasse nella terza stagione. Lo stesso Michael Patrick King, showrunner e produttore, ha più volte dato peso all’amicizia nata tra Che e Carrie Bradshaw, difendendo il personaggio di Diaz in tutte le interviste. Persino il comunicato stampa ufficiale che ha annunciato il via libera ad una terza stagione di And Just Like That… includeva il nome di Ramirez tra i membri del cast. Per ora HBO non ha confermato nè smentito le notizie, ma certo è che l’eventuale cancellazione di Che Diaz farà rumore. Soprattutto se avvenuta a causa delle parole espresse da Sara Ramirez contro Israele e a sostegno della Palestina.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.