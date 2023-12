Heartstopper, Joe Locke anticipa e fa spoiler. Ci sarà una stagione 4

2 min. di lettura

Le riprese della 3a attesissima stagione non sono ancora concluse, ma per non saper leggere nè scrivere Joe Locke, 20enne protagonista di Heartstopper, parrebbe aver già anticipato che ci sarà anche una quarta stagione dell’amatissima serie Netflix.

Il sempre più richiesto Locke, che sarà a Broadway con Sweeney Todd e nel 2024 su Disney+ con Agatha: Coven of Chaos, ne ha dato notizia tramite Instagram, con due storie che ai più sono apparse inequivocabili. Joe ha infatti pubblicato un’immagine dal set negli abiti del dolcissimo Charlie Spring che fa il dito medio, scrivendo “Ciao per ora Charlie Warlie x“. Quel “per ora” è stato chiaramente letto dai più come un arrivederci alla prossima stagione.

In una foto successiva l’attore in versione aliena ha scritto: “Adesso mi fermo, scusa Netflix”.

I fan di Heartstopper hanno doppiamente festeggiato, perché Locke ha confermato che la terza stagione della serie è ufficialmente entrata in post-produzione, con la prima new entry ufficializzata, ma soprattutto che ce ne dovrebbe essere una quarta, pur non essendo ancora stata annunciata da Nertlix. Alice Oseman, madre di Heartstopper, ha appena pubblicato negli USA il quinto capitolo della sua graphic novel, che vede Charlie e l’amato Nick Nelson (Kit Connor nella serie) portare la loro relazione al livello successivo. Il sesto capitolo sarà l’ultimo, come annunciato dalla stessa Oseman.

C’è anche chi ha voluto leggere quel “per ora” di Locke in modo tutt’altro che positivo, con l’attore affatto sicuro di un ritorno negli abiti di chi l’ha reso celebre. Teoricamente, la prima stagione della serie aveva abbracciato i primi due capitoli della graphic novel, mentre la 2a ha adattato il 3°. Con i successivi 3 capitoli Netflix potrebbe trarne due stagioni piene, una delle quali girata e pronta ad uscire entro l’estate del 2024. Pochi mesi fa Locke ha seguito l’esempio del collega di set Kit Connor, facendo pubblicamente coming out.

