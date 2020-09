Salvini, militante leghista strappa bandiera rainbow dalle mani di un ragazzo – il video

In perenne tour elettorale, Matteo Salvini è sbarcato a Brindisi, presso il Lido Granchio Rosa, in Puglia, per tirare la volata al candidato Raffaele Fitto. Tra i presenti non solo elettori leghisti ma anche giovani che hanno pacificamente contestato l’ex ministro dell’interno.

Un ragazzo, come si vede in un video pubblicato su TikTok, ha sventolato una bandierina rainbow all’ingresso della delegazione leghista, con un militante che ha strappato con violenza la bandierina, simbolo della comunità LGBT, dalle mani del giovane. “Vuoi ridarmela!”, grida il ragazzo, sorpreso dalla gratuita azione dell’uomo, beatamente entrato in sala, senza riconsegnare la bandierina al suo legittimo proprietario.

Una Lega Nord sempre più estremista e dichiaratamente omofoba, quella che sondaggi alla mano è primo partito del Paese, evidentemente talmente ossessionata dalla comunità LGBT e dai nostri mancati diritti dall’aver paura persino di una semplice bandiera arcobaleno. Un gesto ignobile nella sua gratuità, che quasi certamente Salvini silenzierà, continuando beatamente a diffondere fake news sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia che la destra sovranista vuole vergognosamente affossare.