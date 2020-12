Sanremo 2021: ecco i 26 Big e gli 8 Giovani in gara

Ieri sera è andata in onda la finale di Sanremo Giovani, il satellite del Festival di Sanremo che funge da fase di selezione degli artisti che saliranno all’Ariston nella categoria delle nuove proposte. Durante la serata, andata in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus, sono stati presentati i 26 Big che prenderanno parte alla competizione fra il 2 e il 6 marzo 2021.

26 partecipanti pronti a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria, che si sono avvicendati sul palco per annunciare i titoli delle canzoni in gara. Tra gli uomini selezionati per Sanremo 2021, spuntano i nomi di:

Aiello (Ora)

(Ora) Bugo (E invece sì)

(E invece sì) Gio Evan (Arnica)

(Arnica) Fasma (Parlami)

(Parlami) Fulminacci (Santa Marinella)

(Santa Marinella) Ghemon (Momento perfetto)

(Momento perfetto) Irama (La genesi del tuo colore)

(La genesi del tuo colore) Ermal Meta (Un milione di cose da dirti)

(Un milione di cose da dirti) Max Gazzè (Il farmacista)

(Il farmacista) Willie Peyote (Mai dire mai – La Locura)

(Mai dire mai – La Locura) Random (Torno a te)

(Torno a te) Francesco Renga (Quando trovo te)

Molte anche le voci femminili, a differenza di quanto avvenuto nelle scorse edizioni del Festival della Canzone Italiana di Sanremo:

Annalisa (Dieci)

(Dieci) Arisa (Potevi fare di più)

(Potevi fare di più) Malika Ayane (Ti piaci così)

(Ti piaci così) Orietta Berti (Quando ti sei innamorato)

(Quando ti sei innamorato) Gaia (Cuore amaro)

(Cuore amaro) Madame (Combat Pop)

(Combat Pop) Noemi (Glicine)

Spazio anche a gruppi e duetti, inediti e meno, che nello scorso Festival hanno rappresentato invece una piccola percentuale sul totale dei partecipanti:

Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima)

(Musica leggerissima) Coma_Cose (Fiamme negli occhi)

(Fiamme negli occhi) Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera)

(Bianca luce nera) Maneskin (Zitti e buoni)

(Zitti e buoni) La Rappresentante di Lista (Amare)

(Amare) Lo Stato Sociale (Combat Pop)

(Combat Pop) Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome)

Sanremo 2021, i partecipanti di Sanremo Giovani

Ad assicurarsi un biglietto per Sanremo, in vista del concorso delle Nuove Proposte, sono stati invece: