Sanremo 2021, le pagelle di Daniel Greco alla seconda serata: promossi e bocciati

Chi è la ragazza che conduce il pre festival? Persino Cesara Bonamici e il suo occhio Fiuggi hanno più verve nella conduzione di questa Giovanna stucchevole e imbalsamata.

Anyway. I don’t know her.

Stasera al posto delle solite cougar con capelli soppalcati laccati splendor impossibilitate a fare parte del pubblico causa Covid, ogni posto del teatro Ariston è occupato da palloncini a cui sono stati disegnati dei sorrisi smaglianti. Almeno qualcuno riderà alle battute di Fiorello.

Menomale che Aiello non si esibisce oggi o sarebbero scoppiati tutti su IBUPROFENEEEE!

Ringraziandovi di tutti i bei messaggi ricevuti dopo la lettura delle pagelle della prima serata, addentriamoci nella foresta di mangrovie Sanremese Second Night !

NUOVE PROPOSTE

WRONGONYOU: Che tenero. Look Michele Misseri da giovane. Certo che scegliere di chiamarti con uno scioglilingua anglofono in Italia dove il 70% della popolazione ha studiato inglese con Renzi, non so quanto possa giovarti nella ricerca su google mio bell’orsacchiotto. Voce ne hai! eccome se ne hai! Molto Enrico Nigiotti con una voce molto più incisiva e potente. Bravo! VOTO 8

GRETA ZUCCOLI: Credo abbia la stessa truccatrice della Michielin. Sti Kinder delice sopra gli occhi pare siano un must per Sanremo. Un po’ come gli outfit omaggio ai colori delle regioni. Greta sfila per la provincia autonoma di Bolzano in zona rossa. Bella voce, ma la canzone più che gli alberi, mi ha fatto crescere ricotte, mozzarelle e galbanini addosso con tutto il latte che mi è sceso alle ginocchia. VOTO 5

DAVIDE SHORTY: Ex X-Factor. Un telespalla Bob dei Simpson in giacca blu e camicia nera. Pezzo raffinato con bridge rap alla Articolo 31 dei tempi d’oro. Non credo possa vincere, ma si fa ascoltare. Ovviamente vincerà perchè ho scritto che non vincerà. VOTO 6

DELLAI: Oddio ma sono due gemelli. Che cariniiiii. Le Terry e Maggie del festival. Le Olsen dell’Ariston. Vedo un futuro raggiante in titoli come “Twins Fantasy” o “Stepsons and stepdad Secret Party” su Porn Hub. Ritornello scanzonato che si ama o si odia. Io amo ovviamente perchè ho un debole per i twinkini coi brufoletti da età puberale. VOTO 7

ECCO. Mi hanno eliminato i gemelli. Tranquilli cipollini, BelAmi ha grandi progetti per voi.

I 13 BIG

ORIETTA BERTI: Ma le conchiglie del vestito sui seniiiiii… MA SEI LA NOSTRA LADY GAGAAAAAAA.. VENUUUUSSSSSSSSS !!!! Amo tutto. Cofana rossa. Ombretto rosa confetto. Vestito glitterato blu. Canzone che balli con le tue amiche di Algasiv nel momento balera prima che inizi la serata a La Boum di Milano. Non mi interessa niente solo 10 10 10 across the board per Oriettona nazionale.

BUGO: Attendo che Morgan esca dai tombini dell’Ariston gli rubi il microfono e inizi a scatarrare LE BRUTTE INTENZIONIIIII LA MALEDUCAZIONEEEEEEEEE. Canzone grande BAH. Interpretazione doppio BAH. Intonazione da comprare in offerta al Lidl. VOTO 4

GAIA: Gaia veste AVANZI By Elettra Lamborghini. Stesso outfit scopino del bagno a frange bianco che ricorda molto il primo live di Musica e il resto scompare. Amo la raffinatezza vocale di questa ragazza. Canzone super radiofonica che crescerà con gli ascolti, ne sono certo. VOTO 7

LO STATO SOCIALE: Se avete colto tutti i riferimenti dell’esibizione c’è solo una cosa da scrivere: GENI. Pezzo orecchiabile in tipico stato sociale style che farà ovvi sfracelli in radio. VOTO 6 1/2

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: Arisa incontra Vladimir Luxuria e nasce la cantante di questo gruppo che vestita da big bubble ci offre una notevole presenza scenica. I Florence and The Machine di Tor Pignattara. Non li conoscevo ma la canzone e la voce della front leader mi hanno fatto venire voglia di approfondire la loro discografia. VOTO 7 1/2

MALIKA AYANE: Modamare Rete da pescatore lido di Crotone 99. Ok che sono un avanzo di Geordie Shore e sto alla moda come Flavia Vento alla politica, ma ci arrivo persino io a capire che certe scelte stilistiche sono da semaforo rosso. Ma ritorniamo alla musica: canzone per niente brutta. Un ottimo ritorno. VOTO 7

ERMAL META: Mi ero addomerntato durante l’ospitata Sanremo Over con Leali che ha portato in esterna Gigliola Cinquetti e Marcella Bella e ho ripreso conoscenza solo verso la fine dell’esibizione di Edward mani di forbice. Non che la canzone mi aiuti a recuperare brio però. Ma che è st’ overdose di glitter sottomarca che hanno tutti sui vestiti?! Boh, la lobby del glitter ha conquistato Sanremo a Risiko. E’ finita la canzone ma non l’ho ascoltata. Mi metto dietro alla lavagna sui ceci. Voto RIMANDATO causa disattenzione dell’alunno. Je suis desole, lo siento, ich Bin troffia al pesto, sono spiacente, perdonateme.

EXTRALISCIO E TUTTA LA COMBRICCOLA: Piacerà a mia madre. VOTO 0

RANDOM: Quest’estate ho passato tutto agosto a cantare la sua SONO UN BRAVOOO RAGAZZOOOO LALALALA. Random è un twinkino che aggiungerei volentieri alla mia collezione di casi umani trovati su Grindr. Random mi porta una ballad dimenticandosi l’intonazione a casa. Random prende note a Random. Questa è una battuta orrenda dovuta all’oraio. Daniel smettila di pensare che vorresti invitarlo su a vedere la tua collezione di farfalle, sii obiettivo. Canzone banalotta. Se avesse portato il suo pezzo dell’estate scorsa sarebbe stato podio. Questa è dimenticabile. VOTO 5

FULMINACCI: Anche qui ho cantato la sua Canguro per mesi. Un cantante indie pop decisamente promettente. Niente, come per Random ho trovato molto più incisivi i singoli passati. Fulminacci mi porta una ballad cantautoriale che non ha il graffio che mi aspettavolo da uno che ha all’attivo pezzi che hanno macinato streams radio come se piovesse. Me lo farei dopo due vodka lemon se non trovo di meglio in pista. Discoteche riapriteeeee ! VOTO 6 –

WILLY PEYOTE: Testo molto interessante e attuale. Lui è agghindato come lo zio Pino che balla il meneito in pista dopo essersi scolato 3 bottiglie di vino alla cresima di nostra cugina Scianel. Mi piace il testo, la canzone è decisamente da riascoltare più volte. VOTO 6 1/2

GIO EVAN: Ditemi che non è vestito Desigual. Il misto colore vomito di cane è quello eh… Non capisco sti movimenti balletti di chi è davanti alla porta di casa con la sciolta tra le mutande e sta cercando le chiavi per aprire che sta facendo mentre canta. Boh, tutto sto muoversi mi ha distratto dalla canzone che però ho capito essere un’altra ballad un pò MEH. boh. VOTO 5

IRAMA: Non ce n’è koviddddddddi. Ormai Irama si è dato alle canzoni gigione estive anche se siamo in inverno. Effetti robotici nella voce e arrangiamento truzzo dance che mi fa sentire subito Sharon regina degli autoscontri delle giostre di periferia fidanzata con Ciro il boss dei palazzi. Rischia poco ormai. Canzone fatta per vendere. La sua solita cifra stilistica da un anno a questa parte. Zero anima. Zero rischio. VOTO 5

CAST

AMADEUS: confermo che gli voglio bene e che non è colpa sua se la prima serata ha perso in ascolti, lui fa quello che puo e lo fa bene. VOTO 9

FIORELLO: Già meglio della prima serata, più coinciso. VOTO 6

ELODIE: Bella, bellissima lo so, lo diciamo tutti e lo diremo per sempre. Non posso però farmi bastare la bellezza se sei stata chiamata a co-condurre, non posso quindi perdonarle un medley (con pezzi da carro Pride che ho amato) cantanto in playback e con la verve coreografica di Elisabetta Canalis sul bancone di Striscia. Tenera nel monologo finale. Vera. VOTO COMPLESSIVO 6 1/2

Qui non stiamo solo per dare il collegamento a Mattino 5, ma stiamo sforando e la Panicucci sbraita dietro le quinte per il ritardo.

Daniel Greco