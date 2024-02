Sanremo 2024, Angelina Mango è pronta per conquistare l’Ariston: “Sul palco porterò la libertà”

2 min. di lettura

Dopo il grande successo nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango è pronta a conquistare la 74esima edizione del Festival di Sanremo con “La Noia“, un brano che ribalta l’usuale concezione che abbiamo di questa emozione:

“Non va combattuta, è tempo prezioso da dedicare a noi stessi. E nei momenti difficili, bisogna ballarci sopra”, ha dichiarato la figlia di Mango a Tv Sorrisi e Canzoni.

Un’emozione ormai sconosciuta ad Angelina Mango – qui per recuperare la nostra lunga intervista – che da un anno a questa parte sta vivendo di musica al cento per certo.

Angelina Mango su Sanremo 2024: ” Spero che vinca la libertà”

Dopo aver vinto la categoria canto nel noto talent show di Canale 5, Angelina Mango ha girato l’Italia con un lungo tour tutto sold-out che l’ha portata a visitare alcuni dei club più prestigiosi del nostro bel Paese. Un tour che ripartirà ad Aprile, con una data zero a Milano, dopo averci fatto ballare e cantare con la sua “cumbia della noia” al Festival di Sanremo 2024.

E a proposito della sua partecipazione alla nota manifestazione canore, Angelina ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sul palco porterò la libertà, che si esprime anche con i vestiti che indossi“. Una libertà che, speriamo, possiamo condurla sino al podio del Festival di Sanremo dove quest’anno, più che mai, è quotata la vittoria di una donna.

“Ci sono grandi donne forti nel panorama musicale italiano. Io ci sono entrata da poco, ma il mio ultimo pensiero è un pensiero di genere. Il modo che ho per annullare le diseguaglianze è essere una donna di 22 anni che porta tutta la sua libertà sul palco, senza paura, da quel che dico a come mi vesto. Sono sicura che lo faranno anche tutte le mie colleghe“, ha dichiarato tra le righe de Il Corriere della Sera che evidenziava come da dieci anni nessuna donna vinca il Festival.

“Non è quello il mio criterio di valutazione e non dovrebbe esserlo di nessuno. Io spero che vinca la libertà“, ha aggiunto Angelina che sul palco del Teatro Ariston porterà tutta la sua libertà. Ce lo ha dimostrato scegliendo per la serata delle cover il brano “La Rondine” del padre. E noi, proprio per questo, non possiamo che fare il tifo per lei!

Sanremp 2024: Angelina Mango è pronta a conquistare l’Ariston con “La Noia“

