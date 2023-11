2 min. di lettura

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più vicina ed è per questo che, in attesa di scoprire chi saranno i big che dal 6 al 10 febbraio 2024 si sfideranno a colpi di note musicali sul palco del teatro Ariston, Amadeus si è presentato in diretta nell’edizione serale del TG1 per fare un nuovo annuncio: il pianista Giovanni Allevi sarà uno dei super ospiti della serata di mercoledì 7 febbraio.

“Questi sono giorni caldi per il Festival di Sanremo. Molte cose importanti. C’è questo gemellaggio tra il Festival della Canzone Italiana e il TG1. Dopodomani, mercoledì, avrò l’onore di dire con chi avrò il piacere di condividere il palco. Le co-conduttrici di questa edizione. E poi domenica all’ora di pranzo, alle 13:30, finalmente i nomi di tutti i cantanti in gara. E poi la prossima settimana ci sarà un’altra sorpresa. Ma ho voluto iniziare questa sera con qualcosa di particolare, qualcosa che va al di là della musica. Tocca le corde del sentimento. Di una persona che io ammiro non solo musicalmente parlando ma proprio umanamente parlando“, con queste parole Amadeus ha anticipato l’annuncio della partecipazione di Allevi alla sua quinta edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus: “Il Maestro Giovanni Allevi torna sul palco”

“Con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan nei teatri di tutto il mondo. Poi all’improvviso una malattia insidiosa lo ha costretto ad abbandonare le scene per affrontare la sua battaglia più dura. Battaglia che non è ancora del tutto vinta, ma la sua passione e forza di volontà superano la sofferenza. Il Maestro Giovanni Allevi torna sul palco a suonare dal vivo durante la settimana del Festival di Sanremo, esattamente mercoledì 7 febbraio proprio dal Teatro Ariston“, ha dichiarato Amadeus colmo di commozione.

Anche Giovanni Allevi ha voluto mandare un saluto al pubblico, ringraziando il direttore artistico per questo invito: “Un saluto affettuoso a tutti i telespettatori. Sono profondamente grato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà. Suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus, ci vediamo a Sanremo!“.