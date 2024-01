Maninni, chi è il big pronto a stupirci al prossimo Festival di Sanremo?

3 min. di lettura

Nato sotto il segno del Sagittario, che lo rende avventuroso, ottimista e desideroso di scoprire il mondo in tutte le sue sfaccettature, ma anche riflessivo e attento ai dettagli, Maninni è uno tra gli artisti più attesi tra quelli in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo.

Per lui, dopo l’esordio ad Amici 16 e l’esperienza sul palco del concertone del Primo Maggio nel 2023, si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston. Qui presenterà il suo brano “Spettacolare” che secondo le prime indiscrezioni – qui puoi leggere le nostre impressioni a caldo sulle canzoni in gara a Sanremo 2024 – rappresenta la classica ballata sanremese e ha tutte le caratteristiche per conquistare il cuore del pubblico di Rai 1, e non solo.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua vita privata e della sua carriera artistica? Scopriamolo insieme…

Maninni: la sua vita privata

Nato a Bitetto, in provincia di Bari, il 19 dicembre 1997, Alessio Mininni (in arte Maninni) è cresciuto a pane e musica.

Sin da bambino, infatti, ha avuto modo di esplorare questo mondo e grazie ad una chitarra, regalatagli per gioco dal padre all’età di dieci anni, ha scoperto per la prima volta questa sua passione che oggi rappresenta a tutti gli effetti il suo lavoro.

Così, spinto da questo fuoco, Alessio si è diplomato al liceo musicale e si è formato – come riportato dai colleghi di Bari Today – “ascoltando i grandi nomi del rock italiano e internazionale”.

Tra i suoi beniamini, secondo quanto riportato sul suo sito ufficiale, ci sono: Oasis, Radiohead, Pink Floyd, Vasco Rossi, U2, Ligabue e Cesare Cremonini.

Taciturno ed empatico, ma anche profondamente energico, Maninni unisce la passione per la musica a quella per la cucina, il cinema e le serie tv che spesso sono protagonisti delle sue canzoni e delle sue storie su Instagram, dove attualmente conta più di 70 mila follower che lo seguono in tutte le sue avventure, musicali e non.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessio tende ad essere molto discreto e al momento sembrerebbe essere single. Sui social, infatti, non sono mai apparse immagini di lui in dolce compagnia.

Maninni: la sua carriera

Divenuto noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Maninni si è fatto apprezzare solo una volta uscito dalla Scuola più famosa d’Italia pubblicando diversi singoli. Il suo esordio ufficiale, però, è avvenuto con “Parlami di te”, “Peggio di ieri” e “Senza”.

Dopo i singoli “Vestito rosso” e “Vaniglia” a dicembre 2021 ha firmato il contratto con la casa discografica Sony Music Italy che gli ha permesso di crescere ulteriormente e con la quale ha pubblicato il singolo “Bari NY”, seguito dai brani “Irene” e “Caffè”.

A dicembre 2022 Alessio ha vissuto un nuovo exploit: il suo brano “Mille Porte” è arrivato alla fase finale di Sanremo Giovani. A nulla, però, è bastato l’appoggio di Amadeus. Il suo brano, infatti, non è bastato per farlo approdare al Teatro Ariston.

Alessio, però, non si è abbattuto e nel 2023 ha pubblicato i singoli “Dicono”, “Graffi” e “MONOLOCALE” che gli hanno permesso di conquistare il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, di apre alcune date del tour dei The Kolors e di partire per un tour internazionale a settembre.

Ma non basta: il 26 ottobre 2023, infatti, Maninni ha vinto il premio SIAE come giovane cantautore più suonato dalle radio.

Per tutti questi motivi, per la sua passione e per la dedizione riposta nella musica, Amadeus lo ha selezionato come BIG per la 74esim edizione del Festival di Sanremo dove gareggerà con il brano “Spettacolare“.

Insomma, la sua carriera è tutta in divenire e siamo sicuri che la sua passione per la musica lo porterà lontano.

