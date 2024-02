Sanremo 2024, – 4. Chi vince secondo le interazioni social? Amoroso, Mannoia e Ghali davanti a tutti

3 min. di lettura

24 ore ancora all’inizio del PrimaFestival condotto da Paola e Chiara e 4 giorni al via della 75esima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus e Marco Mengoni ad aprire le danze martedì sera, su Rai1. Dopo aver letto le pagelle del nostro direttore sui 30 brani in gara e visto i favoriti della vigilia secondo gli scommettitori, oggi ci occupiamo di chi scatta in pole position sul fronte social. Un elemento da tenere in forte considerazione, visto il peso del televoto sul trionfatore finale.

La società di strategia digitale DeRev ha in tal senso fatto il conto di tutti i follower dei 30 Big in gara con relativo engagement, numero di interazioni e numero di post pubblicati. Se la community più ampia è firmata Emma Marrone, con quasi 13 milioni di seguaci, è pero Alessandra Amoroso a guidare questa speciale classifica, con poco meno di 9 milioni di follower, grazie ad un engagement molto più alto della collega. 1,13% per Alessandra, solo lo 0,09% per Emma, sesta in classifica. Fondamentale anche la frequenza di pubblicazione, il numero di post generati e come detto l’interazione generata con i propri follower. Seconda posizione un po’ a sorpresa per Fiorella Mannoia, che dall’alto dei suoi quasi 70 anni maneggia i social con estrema capacità. 2 milioni e 811mila follower per la cantante, con 186 post pubblicati nel periodo preso in considerazione da DeRev, ovvero dal 1 dicembre 2023 al 27 gennaio 2024. Nessuno come lei, con un engagement che schizza a 1.80. Medaglia di bronzo per Ghali, che ha 4 milioni e 463mila follower e lo 0,66% di engagement, con 2 milioni e 558mila reaction ai 35 contenuti pubblicati. Nessuno come lui. Fuori dal podio le due donne da battere, a detta degli scommettitori, ovvero Annalisa e Angelina Mango. La prima ha più follower, mentre la seconda ha un engagement più alto.

Solo 13esimo Mahmood, con poco meno di 3 milioni di follower e un engagement dello 0,17%, preceduto da Irama e seguito da Loredana Bertè. Ultimi in questa classifica social Geolier, I Santi Francesi e Fred De Palma, con questi ultimi due che hanno pubblicato poco o niente.

“La nostra analisi – ha spiegato il Ceo di DeRev, Roberto Esposito – valuta la performance dei cantanti sui social media ai blocchi di partenza. Durante la settimana può accadere di tutto, ma qui scopriamo chi sta già scaldando la community. Mannoia non lascia mai soli i propri follower, il suo dialogo con loro è costante e di qualità. Amoroso però vanta una ‘post interaction’ del doppio (8,15% contro 4,52% di Mannoia): se chiamasse gli utenti al voto, potrebbe raccogliere una risposta importante”. “La frequenza di pubblicazione è indice del legame tra community e artista. Sebbene sia Geolier che De Palma abbiano un notevole numero di follower (2 milioni e 535mila il primo, 1 milione e 903mila il secondo), non ingaggiarli preparandoli alla gara potrebbe causare la dispersione di un vantaggio competitivo. Certamente, entrambi potrebbero risvegliare la community durante il Festival, ma farlo per tempo li avrebbe fatti partire in tutt’altra situazione I social sono entrati definitivamente nella competizione televisiva e possono giocare un ruolo non indifferente. Molto faranno le iniziative dei cantanti durante la settimana del Festival, ma aver seminato nel corso del tempo offre ad alcuni di loro un bottino affidabile al quale attingere nei momenti decisivi“, ha concluso Esposito.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.