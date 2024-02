Eurovision 2024, l’Italia con Angelina Mango: “Porterò la libertà”. Marco Carta rappresenterà San Marino?

3 min. di lettura

Trionfatrice a Sanremo 2024 con il brano La Noia e 7 mesi fa splendida voce a sostegno del Milano Pride, Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2024 che si terrà a Malmo, dal 7 all’11 maggio prossimo. L’ex cantante di Amici si è detta più che felice di volare in Svezia, raccontando all’Ansa come sarà il suo Eurovision.

“Me lo immagino libero, voglio arrivare lì sul palco e portare la libertà che ho portato all’Ariston. Sono molto fiera di poter rappresentare l’Italia con un messaggio così positivo”.

L’Italia tornerà quindi a schierare una cantante all’Eurovision otto anni dopo Francesca Michielin, che fece suo il posto degli Stadio, vincitori all’Ariston ma restii a volare a Stoccolma. Prima della conduttrice di X Factor erano state Nina Zilli ed Emma Marrone le ultime due donne ad indossare i colori nazionali all’Eurofestival, da quando l’Italia era tornata a competere nel 2011. Esattamente 60 anni fa Gigliola Cinquetti vinse il primo Eurovision italiano, con Non ho l’età. La speranza è che la 22enne Mango possa fare altrettanto, 3 anni dopo il trionfo dei Maneskin con Zitti e Buoni. Successivamente Mahmood & Blanco si sono classificati sesti, a Torino, e un anno fa Marco Mengoni ha raggiunto il 4° posto.

In Svezia saranno 37 i Paesi partecipanti, 21 dei quali hanno scelti i propri rappresentanti. Sul fronte queer, la popstar non binaria Bambie Thug rappresenterà l’Irlanda, mentre Olly Alexander rappresenterà il Regno Unito e il giudice di Drag Race Belgio Mustii rappresenterà il Belgio. Se la Francia ha scelto Slimane, la Spagna ha optato per il duo Nebulossa, composto dalla cantante María “Mery” Bas e dal tastierista Mark Dasousa, mentre la macchina di San Marino si è rimessa in moto per scegliere il proprio cantante con l’ormai celebre contest interno.

Se nel 2022 fu Achille Lauro a conquistare il pass, senza però riuscire neanche a superare le semifinali di Torino, nel 2023 è toccato ai toscani Piqued Jacks, con Lorenzo Licitra e Manuel Aspidi sconfitti. Con l’edizione 2024, invece, ci sono giunte attendibili voci di una presenza più che probabile di Marco Carta, che sogna di volare all’Eurovision 15 anni dopo aver sbancato Sanremo con La Forza Mia. Nell’attesa il cantante tornerà a Tale e Quale Show come concorrente, per le due puntate speciali tutte dedicate a Sanremo.

Sui social in tanti hanno chiesto a San Marino di provare a convincere Annalisa, se non addirittura Mahmood, con quest’ultimo arrivato secondo nel 2019 con Soldi e sesto nel 2022 con Brividi.

“Tutti si possono iscrivere, il contest è aperto a tutti, non solo a quelli che erano a Sanremo”, ha commentato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati a SanMarinoRTV. “Noi ci aspettiamo delle novità. Poi si parla di Annalisa, Mahmood o altri… Mi è arrivato all’orecchio che qualcuno potrebbe essere veramente interessato e domani potremo sapere qualcosa in più. Non è uno di questi due così spoileriamo questa possibilità però se arrivassero noi saremmo davvero molto contenti. Ma non lo dico perché sono cantanti che abbiamo visto adesso al Festival, ma perché sono cantanti molto famosi che onorerebbero e alzerebbero di molto il livello anche del nostro contest”. “Ci saranno delle novità dell’ultim’ora, me le aspetto, al momento ci sono già alcuni artisti, anche famosi, iscritti“.

La terza edizione di Una voce per San Marino andrà in onda sabato 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana.

Eurovision 2024, i partecipanti annunciati

Albania – Besa

Austria – Kaleen

Belgio – Mustii

Cipro – Silia Kapsis

Francia – Slimane

Georgia – Nutsa Buzaladze

Grecia – Marina Satti

Irlanda – Bambie Thug

Israele – Eden Golan

Italia – Angelina Mango

Lettonia – Dons

Lussemburgo – Tali

Malta – Sarah Bonnici

Norvegia – Gåte

Paesi Bassi – Joost Klein

Regno Unito – Olly Alexander

Repubblica Ceca – Aiko

Slovenia – Raiven

Spagna – Nebulossa

Ucraina – Al’ona Al’ona & Jerry Heil

