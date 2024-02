BigMama e il potentissimo monologo a Le Iene: “Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, denunciate” – VIDEO

2 min. di lettura

Arrivata 22esima su 30 big in gara, BigMama è comunque uscita trionfatrice da Sanremo 2024. Per la sua forza, la sua spontaneità, il suo coraggio, il suo orgoglio nel portare sul palco dell’Ariston tutta sè stessa. Accompagnata al Festival dalla compagna, con la quale ha scritto il brano “La Rabbia non ti Basta”, e vittima di bullismo da parte di Striscia la Notizia e di un giornalista, BigMama, che ha voluto dedicare il suo Sanremo alla comunità queer, è stata ieri ospite de Le Iene, con un potentissimo monologo presto diventato virale sui social.

“Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: “Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca”; ci ho messo un po’ a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa “politica”. Mi chiedo quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta. Per la serata più potente del mio Sanremo ho scritto questa barra: Sono una donna che spacca, fa strano? Perché non c’è sensazione più brutta di sentirsi soli, e io l’ho provata per una vita intera. Essere attaccata, derisa, aggredita, violentata per poi sentirsi profondamente sporca e in colpa. Ero stanca: la mia voce doveva essere ascoltata, doveva accompagnare, doveva prendere la mano e portare chi era all’ascolto verso la consapevolezza. Nel mio piccolo penso di esserci riuscita. Ricorda, quando parli sei pericolosa, non puoi essere controllata e posseduta. Sono una donna che spacca, fa strano? È una frase che, se la pronuncio ora, mi fa pensare solo ad una gioia immensa. Lì sul palco, insieme ad altre ragazze, mi sono sentita fortissima, come la voce delle donne unite. Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate. Prendete la paura e trasformatela in qualcosa che può spaccare il mondo a metà. Parlo ma senza cravatta, fa strano?”.