Rose Villain, chi è la poliedrica artista che salirà sul palco del teatro Ariston?

3 min. di lettura

Nata a Milano per poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista Rose Villain ha all’attivo milioni di stream e negli ultimi anni è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano con canzoni come “GANGSTA LOVE” insieme a Rosa Chemical e “ELVIS” con Guè.

A febbraio 2024 approderà sul palco del teatro Ariston in qualità di BIG alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, pronta a scardinare l’attuale scena discografica nostrana. La sua impronta cinematografica, infatti, si ripercuote anche nella propria produzione musicale, trasformando ogni brano – e gli annessi videoclip – in thriller su note.

Ma cosa sappiamo di lei, della sua vita privata e della sua carriera? Scopriamolo insieme…

Rose Villain: la sua vita privata

Nata a Milano il 20 luglio 1989, Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini, è figlia dell’imprenditore Franco Luini (fondatore del marchio di borse e accessori Tucano) e di Fernanda Melloni. La sua passione per la musica è sbocciata quando era ancora una bambina; si narra che Rose smettesse di piangere solo quando sua mamma le faceva ascoltare Prince. Ciò che è certo è che il suo primo approccio con il canto è arrivato durante le scuole elementari.

Rose, infatti, ha iniziato a cantare e a scrivere ispirata da “gli dei del rock” come i Nirvana, i Rolling Stones e Johnny Cash, arrivando agli “dei del rap” come Biggie e Tupac. Durante il liceo, trascorreva il suo tempo tra la lettura di Edgar Allan Poe, lo studio della criminologia e la sua band punk, The Villains.

Dopo aver vissuto nel capoluogo lombardo con i suoi genitori e il fratello minore Alessandro, conseguita la maturità presso il Liceo Manzoni di Milano, a diciotto anni si è trasferita prima a Los Angeles dove si è diplomata qualche anno più tardi presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in musica rock, e poi a New York dove ha conosciuto suo marito.

A maggio 2022 ha coronato uno dei suoi sogni più grandi e con l’apprezzatissimo produttore e rapper Sixpm. La festa delle loro nozze si è tenuta al 22° piano del William Vale, un bellissimo hotel di Brooklyn che offre una vista mozzafiato su New York, con rooftop e una piscina di diciotto metri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain)

Rose Villain: la sua carriera musicale

Rose Villain ha fatto il suo debutto con il singolo “Get The Fuck Out Of My Pool” prodotto dal producer, e suo compagno, SIXPM e pubblicato da Machete.

In questo modo ha attirato l’attenzione dell’etichetta Republic Records con la quale ha firmato un contratto e ha pubblicato il singolo “Funeral Party”. Nel 2019 è arrivato “SWOOP!”, brano prodotto da Sidney Swift (Nicki Minaj, Beyonce) che riprende il classico dei Tag Team “Whoomp! (There It Is)”.

Il 2020 ha visto Rose Villain esordire in Italia con nuovo progetto targato Machete e firmato da Sony Music Italy. Il primo singolo (in italiano) è stato “BUNDY”, a cui sono seguiti: “IL DIAVOLO PIANGE”; “GOODBYE”; “ELVIS” con Guè e impreziosito dalla presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel”; “GANGSTA LOVE” insieme a Rosa Chemical; “Michelle Pfeiffer” feat Tony Effe; e il suo ultimo singolo, “Rari”.

A gennaio 2023 è uscito il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato oro). Si tratta di un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui Rose si è messa a nudo, entusiasmando una grossa fetta di pubblico. Nell’estate dello stesso anno ha riscosso un grande successo il suo brano “Fragole“, che l’ha vista duettare con Achille Lauro.

Dopo questo enorme successo, Villain è pronta per debuttare in qualità di BIG alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Click boom!”.

Rose Villain: dove l’abbiamo già vista?

Anno dopo anno Rose Villain è riuscita a conquistare il pubblico italiano non solo con la propria voce o sui social ma anche apparendo in tv, e bucando lo schermo grazie alla sua versatilità. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, infatti, Villain è apparsa nell’ultima edizione della Gialappa’s Show nelle vesti di co-conduttrice al fianco del Mago Forest.

Nel 2024, inoltre, sarà tra i giudici del programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra e Geolier alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.