Scozia primo Paese al mondo ad includere lezioni di storia LGBTQ + nei programmi scolastici

“L’istruzione LGBT è un insegnamento che cambia la vita di così tanti giovani, motivo per cui è così incredibilmente potente vedere così tanti britannici sostenere questa nuova legge”, ha affermato Paul Twocock, amministratore delegato di Stonewall. “Lo dobbiamo alle generazioni future, per garantire che le nostre scuole siano un luogo in cui tutti i bambini e i giovani possano essere sè stessi. È essenziale che il governo investa di più in formazione e risorse per preparare meglio insegnanti e scuole a fornire insegnamento inclusivo di alta qualità, ora e in futuro”.

Due alunni LGBTQ su cinque (40%), secondo un recente sondaggio, non hanno mai imparato nulla sulle questioni LGBTQ nel proprio ambiente scolastico, mentre quasi la metà (45%) è stata vittima di bullismo omofobo.