“Se potessi dirti addio”, prima serie tv per Gabriel Garko dopo il coming out

Dopo 7 anni di pausa, se non un semplice cameo in Il bello delle donne… alcuni anni dopo, Gabriel Garko torna a recitare in Non è stato mio figlio, nuova fiction Mediaset diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Le riprese della serie sono ufficialmente iniziate, con l’attore affiancato da Anna Safroncik.

I due interpreteranno Elena e Marcello, ovvero una brillante neuropsichiatra e il suo affascinante paziente, che insieme lotteranno per portare alla luce una drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato.

Per Garko sarà la prima prova d’attore dopo il coming out, andato in scena al Grande Fratello nel 2020. Successivamente, nel 2022, Gabriel ha preso parte a Ballando con le stelle, in coppia con la ballerina Giada Lini.

Ora tornerà a quelle fiction che nei primi anni ‘2000 lo tramutarono in divo nazionale, con finte storie d’amore appositamente ideate per mantenere intatto il personaggio dello sciupafemmine che tanto piaceva alle telespettatrici. In passato più volte Gabriel ha rivelato di aver essersi volutamente preso una pausa, staccando da set e rotocalchi per ritrovare sè stesso. Ora il ritorno sul set al fianco della 42enne Anna Safroncik, volto di Le Tre Rose di Eva.

