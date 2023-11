Anthony Rapp e suo marito Ken Ithiphol sono diventati di nuovo papà

2 min. di lettura

Divo di Rent e Star Trek: Discovery, Anthony Rapp e l’amato Ken Ithiphol sono diventati per la seconda volta papà grazie alla nascita del loro secondo figlio, Keony Lee Ithiphol.

“Vi presento l’ultima aggiunta alla nostra famiglia: Keony Lee Ithiphol. È nato sabato 25 novembre 2023 (si pronuncia: kee-OH-knee)”, ha scritto su Instagram l’attore. “Siamo estremamente grati che il nostro viaggio di gestazione per altri ci abbia permesso di incontrare persone così meravigliose e ci abbia aiutato a diventare una famiglia composta da quattro persone.”

Rapp e Ithiphol, che stanno insieme dal 2016, avevano dato il benvenuto al loro primo bambino l’anno scorso. Rai Larson Ithiphol era nato il 2 dicembre 2022. Più o meno un anno dopo è arrivato Keony. “Ken e io siamo entusiasti di far sapere al mondo che la nostra famiglia è cresciuta!”, aveva all’epoca scritto Rapp. “Nostro figlio, Rai Larson Ithiphol, è stato messo al mondo da una madre surrogata incredibilmente generosa, alla quale siamo eternamente grati”.

Due mesi prima la nascita di Rai si era concluso il caso giudiziario che aveva visto Rapp accusare Kevin Spacey di molestie sessuali, nel 1986, quando Spacey aveva 26 anni e lui solo 14. Rapp aveva chiesto 40 milioni di dollari di risarcimento.

Nel 2017 Anthony denunciò pubblicamente il divo di House of Cards, da quel momento in poi travolto da decine e decine di altre accuse di molestie (poi tutte cadute in tribunale). Secondo Rapp, Spacey approfittò di lui una volta rimasti soli in casa, palpeggiandolo, bloccandolo a letto con il suo stesso corpo. L’avvocato della difesa ha contestato simile ricostruzione, che a suo dire somigliava ad una scena della commedia in cui Rapp stava recitando in quel momento a Broadway, in cui un uomo più anziano lo sollevava e lo sbatteva su un letto. Sempre a detta della difesa, Rapp sarebbe stato geloso della straordinaria carriera di Spacey, cercando ora vendetta.

Una giuria ha scagioneto l’attore due volte premio Oscar. Rapp chiuse quel capitolo con la gioia della paternità. Ora bissata.