Sexus Animalus, la sessualità nel mondo animale diventa libro illustrato alla portata di tutti

La sessualità nel mondo animale è un argomento sconfinato e complesso che Emmanuelle Pouydebat ha deciso di presentare in maniera brillante e efficace attraverso una scrittura limpida e alla portata di tutte/i con Sexus Animalus, di prossima uscita con L’ippocampo.

Quest’opera intrigante, e meravigliosamente illustrata da Julie Terrazzoni, esplora le caratteristiche e le pratiche sessuali di 35 specie animali, dai coccodrilli alle libellule, dagli elefanti alle vipere, ai polpi, ai formichieri, ai ragni. Peni a grondaia o peni doppi, a cavatappi o a quattro teste, peni sonori e addirittura staccabili. Ma anche vagine immagazzinatrici con spermoteche, clitoridi spinosi e quant’altro: la straordinaria varietà delle forme e strutture genitali è tra gli aspetti più sorprendenti dell’evoluzione. A che cosa serve un pene? Perché certe specie non ne hanno, mentre altre ne hanno due? Perché tanta diversità? Si può ipotizzare un’origine comune a tutta questa varietà di forme? Qual è lo scopo del pene? Soltanto trasferire lo sperma o anche ottimizzare la riproduzione? Assicurarsi l’esclusività? Sopravvivere? E, in tutto ciò, che posto hanno le vagine, il clitoride e il piacere? Quanto è giusto fare paragoni con gli umani?

Sfogliando le pagine di questo libro, come ci fa notare l’autrice stessa, scopriamo inoltre come il maschilismo sia permeato anche nella letteratura scientifica, la quale si è di fatto concentrata maggiormente sullo studio del pene rispetto all’organo femminile equivalente. Conoscere più approfonditamente come funziona la sessualità nei regni animali può aiutarci a modificare il nostro punto di vista e a porci domande su argomenti quali piacere, consenso, procreazione o orientamento sessuale, in contesto non antropocentrico. Senz’altro a capire che “contro natura” significa davvero ben poco.