Si ubriaca a Natale e cambia legalmente il proprio nome in Celine Dion – la storia diventa virale

È una storia a dir poco curiosa quella in arrivo dal Regno Unito, tanto dall’essere diventata virale. Un uomo di nome Thomas Dodd ha infatti legalmente cambiato il proprio nome e il proprio cognome la notte di Natale. A casa da solo, alticcio dopo aver bevuto non poco alcool e dinanzi ad un concerto dell’amata Celine Dion, ha infatti scoperto dopo un po’ di giorni quanto incredibilmente fatto. Ovvero aver speso 89 sterline con la propria carta di credito per cambiare nome e cognome. In Celine Dion.

“Durante il lockdown ho visto molti concerti dal vivo in TV“, ha confidato il 30enne a Birmingham Live. “Posso solo pensare di aver guardato uno dei suoi tour e di aver avuto questa ‘grande idea’ dopo alcuni drink!”. “Un giorno sono rientrato dal lavoro e c’era una grande busta bianca con scritto “non piegare”. Sono quasi svenuto quando l’ho aperta“. Questo perché l’uomo ha scoperto di non chiamarsi più Thomas Dodd, ma Celine Dion.

“La mia preoccupazione iniziale era come diavolo dire al reparto risorse umane che ora dovranno cambiare la mia firma dell’email!?“, ha proseguito Celine, dichiaratamente un po’ “ossessionato” dalla cantante canadese. Dion non ricorda di aver compilato chissà quali moduli per il cambio di nome o di aver pagato una tariffa extra per far stampare otto certificati aggiuntivi a conferma della sua nuova identità, ma questo è successo. “Sto solo pregando che la polizia non mi fermi. Potrebbe diventare imbarazzante!“, ha continuato Celine, che ha scioccato la povera madre quando le ha raccontato quanto accaduto. Ma la sua risposta è stata da applausi: “Le ho spiegato che poteva andare peggio e che poteva ritrovarsi con un figlio chiamato Boris Johnson“. Ma ora, che fare? “Non ho fretta di cambiarlo di nuovo, questo è certo. Se questa storia arriva fino a Celine, è meglio che qualcuno si assicuri che ci sia un defibrillatore accanto al sottoscritto.”